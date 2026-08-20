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Bozova’da 13 kenevir bitkisi ele geçirildi

Bozova’da 13 kenevir bitkisi ele geçirildi
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir bitkisi ekildiği belirlenen bir bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 13 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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