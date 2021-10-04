ÖSYM HABERLERİ
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Ösym Haberleri

Ösym haber, Ösym son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ösym: 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?Ösym - Bugün

2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ösym: CHP Niğde İl Başkanı Adem'den 'Kent, üniversite öğrencileri için cazip hale getirilmeli' çağrısıÖsym - Bugün

CHP Niğde İl Başkanı Adem'den "Kent, üniversite öğrencileri için cazip hale getirilmeli" çağrısı

Ösym - Bugün
YKS yerleştirme puanları, ikinci ek yerleştirme için sonuç belgelerine yansıtıldı
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajı geçemeyen öğrencilere ek yerleştirme hakkı tanıyan program kapsamında, öğrencilerin yerleştirme puanlarının ikinci ek yerleştirme için sonuç belgelerine yansıtıldığını duyurdu.
Ösym: 140 puanla ne zaman 3. tercih yapılacak?Ösym - Bugün

140 puanla ne zaman 3. tercih yapılacak?

Ösym: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?Ösym - Dün

YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?

Ösym: Üniversite sınavı kalkıyor mu? Son dakika üniversite sınavı kalkacak mı?Ösym - Dün

Üniversite sınavı kalkıyor mu? Son dakika üniversite sınavı kalkacak mı?

Ösym: 542 HAK SAHİBİ DAHA DAİRELERİNE KAVUŞUYORÖsym - Dün

542 HAK SAHİBİ DAHA DAİRELERİNE KAVUŞUYOR

Ösym - Dün
Bahçelievler Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek
Öğrencilerden başvuru için ÖSYM yerleştirme sonuç, okul kayıt ve öğrenci belgesi istenirken, Bahçelievler Belediyesinin internet sitesinden yapılan başvurular 13 Ekim'de sona erecek.
Ösym - Dün
2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.
Ösym: ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş SınavıÖsym - Dün

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

e-Devlet'ten veri sızıntısı iddialarına yalanlama
Ösym: 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB KYK başvuruları ne zaman, kimler KYK burs alabilir? Burs nedir? Öğrenim kredisi nedir?Ösym - Dün

2021 KYK burs başvurusu ne zaman? GSB KYK başvuruları ne zaman, kimler KYK burs alabilir? Burs nedir? Öğrenim kredisi nedir?

Ösym: 2021 ALES başvuruları başladı! Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...Ösym - Dün

2021 ALES başvuruları başladı! Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Ösym - Dün
ÖSYM Başkanlığı'nı Ziyaret...
YÖK tarafından düzenlenen 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni için Ankara'da bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Gürol Yıldırım ile birlikte ÖSYM Başkanlığı'nı ziyaret ettiler.
Ösym: ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?Ösym - 05.10.2021

ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ösym: DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS 2021 ek tercih kılavuzu!Ösym - 05.10.2021

DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS 2021 ek tercih kılavuzu!

Ösym: Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiasıÖsym - 05.10.2021

Türkiye'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddiası

Ösym: 2021 ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir?Ösym - 05.10.2021

2021 ALES sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Ösym: 2021 ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES ne zaman? ALES başvuru tarihleri ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?Ösym - Dün

2021 ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES ne zaman? ALES başvuru tarihleri ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?

Ösym - 04.10.2021
e-Devlet Kapısı'ndan dijital altyapılarından veri sızıntısı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı'ndan, 2-3 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabiz, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ösym: eDevlet çöktü mü? eDevlet, eNabız ve ÖSYM hacklendi mi, sızıntı iddiası doğru mu?Ösym - 04.10.2021

eDevlet çöktü mü? eDevlet, eNabız ve ÖSYM hacklendi mi, sızıntı iddiası doğru mu?

Ösym - 04.10.2021
e-Devlet: Dijital altyapılardan veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır
TÜRKİYE'nin dijital altyapılarına yönelik veri sızıntısı iddialarına ilişkin e-Devlet'ten yapılan açıklamada "Türkiye'nin e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Ösym: e-Devlet'ten veri sızıntısı iddialarına yalanlamaÖsym - 04.10.2021

e-Devlet'ten veri sızıntısı iddialarına yalanlama

Ösym: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş SınavıÖsym - 03.10.2021

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Ösym - 01.10.2021
ÖSYM 2021-2022 Kayıt Dönemi YKS EK Yerleştirme Kesin Kayıt Duyurusu
2021-2022 eğitim-öğretim yılı YKS ek yerleştirme sonucuna göre Üniversitemize yerleşen öğrenciler için Kesin Kayıt DuyurusuÜniversitemize yeni yerleşen öğrenciler için Öğrenci Numarası Sorgulama Ekranı.
Ösym - 01.10.2021
Rektörümüz Prof.Dr. Yılmaz Can'ın Yeni Dönem Hazırlıklarına İlişkin Basın Toplantısı
Kontenjan doluluk oranlarının düşmesi ve öğrenci sayılarının azalması yönünde gelen soruya ilişkin; "Ülkenin genelinde görülen bir oran düşüklüğü söz konusu. ÖSYM'nin yapacağı ikinci ve üçüncü ek yerleştirmelerle bu oran biraz daha yükselecek.
Ösym: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin ettiÖsym - 01.10.2021

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti

Ösym: Palandöken Gençlik Merkezi'nden ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımıÖsym - 01.10.2021

Palandöken Gençlik Merkezi'nden ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımı

Ösym: Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Ek yurt başvuruları ne zaman 2021? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman?Ösym - 01.10.2021

Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Ek yurt başvuruları ne zaman 2021? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman?

Ösym: YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!Ösym - 01.10.2021

YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!

Ösym: Yükseköğretim Kurumları SınavıÖsym - 01.10.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Ösym: YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş SınavıÖsym - 01.10.2021

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Ösym: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Ösym - 01.10.2021

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ösym - 01.10.2021
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM), Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
Ösym: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandıÖsym - 01.10.2021

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ösym: DUS sınavı ne zaman? DUS ve STS Sınavı giriş belgeleri 3 Ekim 2021!Ösym - 01.10.2021

DUS sınavı ne zaman? DUS ve STS Sınavı giriş belgeleri 3 Ekim 2021!

Ösym: YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavıÖsym - 30.09.2021

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Ösym: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş SınavıÖsym - 30.09.2021

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Ösym: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Ösym - 30.09.2021

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ösym - 30.09.2021
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ösym - 30.09.2021
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
3) Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin yabancı dil düzeyinin en az B1 (YDS: 60, 00 / YÖKDİL: 70, 00) olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından geçerliliği tanınan diğer sınavlardan alınan puanların ÖSYM'nin yayınladığı Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosu'nda en az YDS 60, 00 alt limit puanına karşılık gelmesi gerekmektedir.
Ösym: ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?Ösym - 29.09.2021

ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Ösym: YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit SınavıÖsym - 29.09.2021

YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Ösym: 3.ek tercihler ne zaman? 140 barajı ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar?Ösym - Dün

3.ek tercihler ne zaman? 140 barajı ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar?

Ösym: 2021 ÖSYM Sınav takvimi sınav tarihleri ne zaman? 2021 ALES ne zaman? 2021 KPSS hangi tarihte? 2021 YÖK-DİL ve E-YDS sınav tarihleri ne zaman? BaşvuruÖsym - 28.09.2021

2021 ÖSYM Sınav takvimi sınav tarihleri ne zaman? 2021 ALES ne zaman? 2021 KPSS hangi tarihte? 2021 YÖK-DİL ve E-YDS sınav tarihleri ne zaman? Başvuru

Ösym: Yükseköğretim Kurumları SınavıÖsym - 28.09.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Ösym: 2021 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası!Ösym - 28.09.2021

2021 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası!

Ösym: TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş SınavıÖsym - 28.09.2021

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Ösym: TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş SınavıÖsym - 27.09.2021

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

Ösym - 27.09.2021
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
ÖSYM, 5 Eylül'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıkladı.
Ösym: KPSS: Kamu Personel Seçme SınavıÖsym - 27.09.2021

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

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Ösym Haberleri | Ösym Haber - Haberler - Ösym haberleri, son dakika ösym haber ve gelişmeleri burada. 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?.
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