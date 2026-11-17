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Akademik kariyer hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/3 sınavı için geri sayım sürerken, sınav giriş yerlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar, ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. Sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adayların gözü Ösym'den gelecek duyuruya çevrildi.

ALES/3 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026-ALES/3 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınava giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin resmî bir duyuru yapılmadı. Adaylar, sınav binası, salon ve sıra bilgilerini içeren belgelerin yayımlanmasını bekliyor.

ÖSYM, sınava giriş belgelerini erişime açtığında adaylar kendi bilgileriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri yeri öğrenebilecek.

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-ALES/3 sınav yerlerinin açıklanacağı kesin tarih ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Kurumun önceki sınav uygulamalarında sınava giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 20 gün önce erişime açılıyor.

Bu takvim dikkate alındığında 29 Kasım 2026'da yapılacak ALES/3 sınavı için giriş belgelerinin 19 Kasım 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM tarafından kesin olarak ilan edilmiş bir tarih değil.

ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

ALES/3 sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Belgeler erişime açıldığında adaylar aşağıdaki adımları izleyerek sınav yeri bilgilerine ulaşabilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin ais.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanarak sisteme erişin.

2026-ALES/3 sınavını seçin.

Sınava Giriş Belgesi'ni görüntüleyin.

Belgeyi indirerek çıktısını alın.

Sınava Giriş Belgesi'nde adayın sınava katılacağı bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre 2026-ALES/3 sınavı, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adayların giriş belgelerinde belirtilen saat ve kurallara dikkat etmesi gerekiyor.

ÖSYM'nin sınav uygulaması kapsamında adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak için sınav merkezlerinde zamanında bulunmaları önem taşıyor.