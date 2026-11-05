KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir, ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı?

Ösym, branş bazında sıralamaların yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş bir hizmet olduğunu vurguladı. İşte KPSS branş sıralamasının nasıl öğrenileceği, sıralamada hangi adayların yer aldığı ve KPSS sürecine ilişkin merak edilen tarihler.

ÖSYM KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI MI?

Evet, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı. Ösym, 4 Kasım 2026'da yaptığı duyuruyla sıralamaların Aday İşlemleri Sistemi'ne yüklendiğini bildirdi. Adaylar, seçtikleri puan türü ve alanlarda kaçıncı sırada yer aldıklarını sistem üzerinden görebiliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS branş sıralamasını öğrenmek için şu adımlar izlenebilir:

1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) giriş yapın.

2. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.

3. 2026 KPSS Lisans sınavına ait "Branş Bazında Sıralama" sayfasını açın.

4. Sıralamasını görmek istediğiniz puan türünü seçin.

5. Karşılaştırma yapmak istediğiniz alanları işaretleyin.

6. "Hesapla" butonuna tıklayarak sıralamanızı görüntüleyin.

Adaylar, yalnızca kendi mezun oldukları alanda değil, sistemde yer alan diğer alanlarda da sıralamalarını karşılaştırabiliyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASINDA KİMLER YER ALIYOR?

Branş bazında sıralamada, seçilen alanlardan mezun olan ya da bu alanlarda öğrenimine devam eden adaylar yer alıyor. Adayların öğrenim bilgileri e-Okul ve YÖKSİS sistemlerinden alınıyor. Aktif öğrenim kaydı bulunmayan adaylar için ise sınav başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler kullanılıyor.

Sistemde isteğe bağlı olarak, daha önce ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara merkezi olarak yerleştirilen adayları sıralama dışında bırakan bir seçenek de bulunuyor. Ancak bu seçenek, kurumlar tarafından yapılan A grubu atamaları gibi yerleştirmeleri kapsamıyor.

BRANŞ SIRALAMASI YERLEŞTİRMEYİ ETKİLER Mİ?

Hayır, KPSS branş bazında sıralama yerleştirme işlemlerini etkilemiyor. ÖSYM, bu hizmetin yalnızca adayları bilgilendirmek amacıyla oluşturulduğunu açıkladı. ÖSYM ayrıca, adayın mezun olmadığı bir alanda birinci çıkmasının gerçek bir başarı değil, matematiksel bir sonuç olabileceğini hatırlattı.

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da yapıldı. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklandı.

KPSS-2026/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2026/2 tercih işlemlerinin 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Adaylar, tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından kadro ve pozisyonları inceleyerek tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.