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Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen lise mezunu adayların katıldığı 2026 KPSS Ortaöğretim sınavında sonuç heyecanı yaşanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen sınava katılan adaylar, puanlarını öğrenmek için sonuç açıklama ekranını takip ediyor. Ösym'nin sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe olarak duyurulurken, adaylar "KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS lise sonuçlarına ilişkin son gelişmeler, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 05.35 itibarıyla henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açıldığına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçlarının bugün açıklanması planlanıyor. Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: https://sonuc.osym.gov.tr/

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takviminde KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe olarak yer alıyor. Buna göre sınava katılan adaylar, sonuçlarını bugün ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM'nin sınav takviminde yalnızca 19 Kasım tarihi belirtilirken sonuçların erişime açılacağı saate ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar, internet bağlantısı bulunan telefon, tablet veya bilgisayar aracılığıyla puan bilgilerine ulaşabilecek.

ÖSYM KPSS sonuç sorgulama adresi: https://sonuc.osym.gov.tr/

Adaylar ayrıca ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://www.osym.gov.tr/ adresinden sonuç duyurusunu takip edebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandıktan sonra puanını öğrenmek isteyen adayların şu adımları izlemesi yeterli olacak:

ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine girin.

T.C. kimlik numaranızı ilgili alana yazın.

ÖSYM aday şifrenizi girin.

Güvenlik ve giriş işlemlerini tamamlayın.

2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonucunu seçerek puanınızı görüntüleyin.

Sonuç ekranında adayların sınav puanları ve değerlendirme bilgileri yer alacak. Adaylar sonuç belgelerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarını sorgulamak isteyen ancak ÖSYM aday şifresini hatırlamayan adaylar, ÖSYM'nin şifre işlemleri ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan seçenekleri kullanabilir. Sistemin izin verdiği durumlarda e-Devlet ile giriş yapılabilir. Şifre işlemlerinde sorun yaşayan adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki güncel yönlendirmeleri takip edebilir.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde düzenlenen sınava toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi ve sınav saat 12.25'te sona erdi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavında adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini yanıtladı. Sınavda toplam 120 soru yer aldı. Adaylara verilen 130 dakikalık süre içerisinde Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler gibi alanlardan sorular yöneltildi.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından adayların KPSS puanları hesaplanarak ÖSYM'nin sonuç sisteminde ilan edilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI HANGİSİ, P94 PUANI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adayların kamu personeli alımlarında kullanılan puan türü KPSSP94'tür. Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki performansları doğrultusunda KPSSP94 puanı hesaplanır.

Adaylar, sonuç belgesinde yer alan puanlarını kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim düzeyindeki personel alımlarında, ilgili ilanın başvuru koşullarını taşımaları halinde kullanabilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise mevcut puanların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.

Adayların tercih ve yerleştirme süreçlerinde ilgili dönemin ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen puan türü, mezuniyet ve diğer başvuru şartlarını dikkate alması gerekiyor.