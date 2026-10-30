ÖSYM, hafta sonu dört sınav düzenleyecek

(ANKARA) - Ösym tarafından Sayıştay Eleme, DUS, STS Diş Hekimliği ve DHBT Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı 31 Ekim Cumartesi, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ve Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım Pazar günü yapılacak.

Elektronik Ortamda Uygulanacak Sayıştay Eleme Sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak uygulanacak. Sınav için 40 salon kullanılacak. Sınav, saat 13.45'te başlayacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara, Genel Yetenek Testi (35 soru), Genel Kültür Testi (10 soru) ve Alan Bilgisi; İktisat Testi (15 soru), Maliye Testi (15 soru), Hukuk Testi (15 soru), Muhasebe Testi (15 soru) sorulacak. 140 dakika cevaplama süresi verilecek. 16.05' te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınava; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olan 4 bin 306 aday katılacak. Sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav 26-27 Aralık'ta Ankara'da basılı ortamda yapılacak.

STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM'E 639 ADAY KATILACAK

DUS, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, STS Diş Hekimliği yalnız Ankara'da yapılacak. DUS 2. Dönem, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. STS Diş Hekimliği 2. Dönem ise yalnız Ankara'da düzenlenecek. DUS için 24 bina ve 552 salon, STS Diş Hekimliği için tek bina ve 32 salon kullanılacak. Sınavlar 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

TS Diş Hekimliği 2. Dönem'de 120 soru, DUS 2. Dönem'de ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Sınavlar, 12.45'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecekler. STS Diş Hekimliği 2. Dönem'e yurt dışında diş hekimliği alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adaylar katılacak. Adayların sınavda başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek. DUS 2. Dönem' e 11 bin 835, STS Diş Hekimliği 2. Dönem' e 639 aday katılacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek.

KPSS MARATONU SONA ERECEK

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 1 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava 147 bin 844 aday katılacak, sonuçlar 25 Kasım'da açıklanacak. KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. 11.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

SINAV GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN BİN 951 EMNİYET PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Sınavlarla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarda toplam 20 bin 111 kişinin, sınav güvenliğinin sağlanması için de bin 951 emniyet personelinin görev yapacağını belirtti. Sınava katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldıklarını ifade eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS DHBT' ye 49 bin 40 adayın ortaöğretim düzeyinde, 36 bin 367 adayın ön lisans düzeyinde ve 62 bin 437 adayın lisans düzeyinde katılacağını bildirdi.

Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu haktan 600 adayın yararlandığını, ayrıca başvuru yapan 580 engelli adayın mağduriyet yaşamaması için her türlü önlemi aldıklarını kaydetti. Ersoy, "Bu yıl ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde olmak üzere tüm alanlarda KPSS uygulaması yapıldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) ile başlayan süreç DHBT ile tamamlanmış olacak. EKPSS, Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumu, Alan Bilgisi Oturumları, Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT uygulamaları gerçekleştirildi. Katkılarından dolayı tüm görevlilere teşekkür ediyor, adaylara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA