2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, Ösym'nin sınav takvimine göre 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılan sınavın sonuçları, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınavdan alınan KPSSP94 puanıyla lise mezunu adaylar, önümüzdeki iki yıl boyunca kamu kurum ve kuruluşlarındaki memur alımlarına başvuru yapabilecek. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi, sonuç sorgulama ekranı ve puanın geçerlilik süresiyle ilgili tüm detaylar.

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Aynı gün Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sınavının sonuçları da duyurulacak.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. Adaylar, sınavın soru kitapçığına ve cevap anahtarına 4 Kasım 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebildi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi kullanılacak. Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuç belgesinde adayların doğru ve yanlış sayıları ile KPSS puanları yer alacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM HANGİ PUAN TÜRÜ İLE HESAPLANIYOR?

Lise mezunu adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavı sonucunda KPSSP94 puan türünde puan alıyor. Önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puan türü kullanılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerli oluyor. 2024 yılında yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları, 2026 sonuçlarının açıklandığı gün geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten itibaren yapılacak alımlarda 2026 KPSS Ortaöğretim puanları dikkate alınacak.