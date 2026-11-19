2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. Sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ais.osym.gov.tr üzerinden çevrim içi olarak itiraz başvurusu yapabiliyor. ÖSYM, itirazları matbu bir PDF form yerine elektronik ortamda kabul ediyor. Adaylar ayrıca cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını belirlenen süre içinde sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. KPSS itiraz formu nereden alınır, netim düşük geldi ne yapmalıyım, itiraz süresi ne zaman bitiyor ve itiraz ücreti ne kadar soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte KPSS sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin tüm detaylar.

KPSS İTİRAZ FORMU PDF VAR MI?

ÖSYM, sınav sonuçlarına itirazları çevrim içi olarak kabul ediyor. Bu nedenle adayların PDF bir itiraz formu doldurmasına gerek bulunmuyor. İtirazlar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor.

KPSS SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

KPSS sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar şu adımları izleyebilir:

ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapın.

"İtiraz İşlemleri" bölümünü seçin.

İtiraz etmek istediğiniz sınav olarak 2026 KPSS Ortaöğretim'i seçin.

İtiraz gerekçenizi yazarak başvurunuzu tamamlayın.

İtiraz ücretini ödeyin.

ÖSYM, itiraz başvurularını değerlendirerek sonucu aday işlemleri sistemi üzerinden adaya bildiriyor.

KPSS NETİM DÜŞÜK GELDİ, NE YAPMALIYIM?

Netinin beklediğinden düşük geldiğini düşünen adayların önce cevap kağıdını ve soru kitapçığını aday işlemleri sistemi üzerinden görüntülemesi öneriliyor. Adaylar böylece işaretlemelerini ve doğru cevapları kontrol edebiliyor. Bir hata olduğunu düşünen adaylar ise itiraz başvurusunda bulunabiliyor.

KPSS İTİRAZ SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Sonuçlara itiraz süresi, ÖSYM'nin sonuç duyurusunda belirtiliyor. Adayların süreyi kaçırmamak için ÖSYM'nin 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç duyurusunu kontrol etmesi gerekiyor. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmıyor.

KPSS İTİRAZ ÜCRETİ NE KADAR?

İtiraz ücreti, ÖSYM'nin güncel ücret tarifesine göre belirleniyor. Adaylar itiraz başvurusu sırasında ücret bilgisini aday işlemleri sistemi üzerinden görebiliyor.