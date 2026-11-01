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2026-KPSS DHBT'ye 147 bin 844 aday başvurdu, sınav 30 ilde yapıldı

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2026-KPSS DHBT'ye 147 bin 844 aday başvurdu, sınav 30 ilde yapıldı
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2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), ÖSYM tarafından 30 ildeki 35 sınav merkezinde uygulandı. 147 bin 844 adayın başvurduğu sınavın sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı.

147 bin 844 adayın başvurduğu 2026- Kpss DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda saat 10.15'te başladı.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

ÖSYM takvimine göre, DHBT sonuçları, 25 Kasım'da açıklanacak.

Kaynak: AA
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