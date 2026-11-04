KPSS Lisans branş sıralaması 2026 SON DAKİKA! ÖSYM branş sıralamasına nereden, nasıl bakılır?

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2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 4 Kasım 2026 tarihli duyurusuyla adayların branş sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldığını bildirdi. Böylece lisans mezunu adaylar, sınav sonuçlarına göre kendi eğitim alanlarında diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görüntüleyebilecek. Peki, KPSS Lisans branş sıralaması nereden ve nasıl sorgulanır? Detaylar...

2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar için beklenen duyuru Ösym'den geldi. ÖSYM Başkanlığı, 4 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, 2026-KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazındaki sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldığını duyurdu.

Açıklamanın ardından adaylar, kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki sıralamalarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Sorgulama işlemi için adayların AİS sistemine giriş yapması gerekiyor.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASINA NEREDEN BAKILIR?

2026 KPSS Lisans branş sıralaması, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girerek T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme erişebilecek. Sisteme e-Devlet üzerinden giriş seçeneği de bulunuyor.

Adaylar, ilgili sınava ait branş bazında sıralama ekranından kendi alanlarındaki başarı durumlarını inceleyebilecek.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresini açın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Dilerseniz e-Devlet giriş seçeneğini kullanın.

AİS ekranında 2026-KPSS Lisans sınavına ait işlemler bölümüne ulaşın.

“Branş Bazında Sıralama” sekmesini açın.

İlgili puan türü ve eğitim alanı üzerinden sıralama bilgilerinizi görüntüleyin.