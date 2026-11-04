Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KPSS Lisans branş sıralaması 2026 SON DAKİKA! ÖSYM branş sıralamasına nereden, nasıl bakılır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KPSS Lisans branş sıralaması 2026 SON DAKİKA! ÖSYM branş sıralamasına nereden, nasıl bakılır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarına ilişkin beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Duyurunun ardından adaylar, kendi mezuniyet alanlarındaki başarı sıralamalarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. KPSS Lisans branş sıralamasının nereden ve nasıl görüntüleneceği merak konusu oldu. ÖSYM branş sıralamasına nereden, nasıl bakılır? 2026 KPSS Lisans branş sıralaması detaylar haberimizde.

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 4 Kasım 2026 tarihli duyurusuyla adayların branş sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldığını bildirdi. Böylece lisans mezunu adaylar, sınav sonuçlarına göre kendi eğitim alanlarında diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını görüntüleyebilecek. Peki, KPSS Lisans branş sıralaması nereden ve nasıl sorgulanır? Detaylar...

2026 KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar için beklenen duyuru Ösym'den geldi. ÖSYM Başkanlığı, 4 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, 2026-KPSS Lisans sınavına katılan adayların branş bazındaki sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldığını duyurdu.

Açıklamanın ardından adaylar, kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer kişiler arasındaki sıralamalarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Sorgulama işlemi için adayların AİS sistemine giriş yapması gerekiyor.

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASINA NEREDEN BAKILIR?

2026 KPSS Lisans branş sıralaması, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girerek T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme erişebilecek. Sisteme e-Devlet üzerinden giriş seçeneği de bulunuyor.

Adaylar, ilgili sınava ait branş bazında sıralama ekranından kendi alanlarındaki başarı durumlarını inceleyebilecek.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresini açın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Dilerseniz e-Devlet giriş seçeneğini kullanın.

AİS ekranında 2026-KPSS Lisans sınavına ait işlemler bölümüne ulaşın.

“Branş Bazında Sıralama” sekmesini açın.

İlgili puan türü ve eğitim alanı üzerinden sıralama bilgilerinizi görüntüleyin.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi
Şanlıurfa'da aile katliamı! Annesini ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdü

Annesini ve kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

El Khannouss'tan çarpıcı sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Maç biter bitmez olay sözler! Galatasaray'a transfer olmak istiyor
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
İstanbul'da sabah kabusu! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı

İstanbul'da sabah kabusu! Yoğunluk yüzde 89'a ulaştı
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
ABD'de seçim skandalı: 44 belediyede oy sayım makineleri arızalandı

Nefes kesen yarışta skandal! Makineler devre dışı kaldı
Trump'ın 13 puan fark attığı eyalette inanılmaz sonuç

ABD seçimlerinde tarihi sonuç! Trump'ın kalesi el değiştirdi