ÖSYM sınav takvimi 2027: YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?

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Ösym'nin 2027 yılı sınav takvimi açıklandı. Üniversiteye giriş sınavı YKS, kamu personeli adaylarının katılacağı KPSS, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Akademi Giriş Sınavı (AGS), ALES ve DGS'nin sınav tarihleri ile başvuru dönemleri belli oldu. Peki, YKS, KPSS, MSÜ, AGS, ALES ve DGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman alınacak? Detaylar...

2027 YKS SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversite adaylarının katılacağı sınavın oturumları şu şekilde uygulanacak:

TYT: 19 Haziran 2027

AYT: 20 Haziran 2027

YDT: 20 Haziran 2027

YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihleri de ÖSYM takviminde yer alıyor.

2027 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı 2027-KPSS A Grubu sınavlarının tarihleri de açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları eylül ayında yapılacak.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür: 12 Eylül 2027

KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. gün: 18 Eylül 2027

KPSS A Grubu Alan Bilgisi 2. gün: 19 Eylül 2027

KPSS başvuruları: 8-28 Temmuz 2027

Adayların başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden, ilgili sınav kılavuzunda belirtilen koşullara göre tamamlaması gerekiyor.

2027 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 20 Mart 2027 tarihinde yapılacak. Askerî öğrenci adaylarının katılacağı sınav için başvurular 13 Ocak-10 Şubat 2027 tarihleri arasında alınacak.

MSÜ'ye katılmayı planlayan adayların başvuru tarihlerini takip etmesi ve ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki şartları incelemesi gerekiyor.

2027 AGS SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), öğretmen adaylarının takip ettiği sınavlar arasında yer alıyor. ÖSYM'nin 2027 takviminde MEB-AGS ve ÖABT için ayrı sınav kayıtları bulunuyor.

AGS başvuruları 19-29 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi 6 Nisan 2027 olarak duyuruldu. Adayların sınav günü ve sonuç açıklama bilgileri için ÖSYM'nin yayımladığı takvimi ve ilgili kılavuzu esas alması gerekiyor.

2027 DGS SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 18 Temmuz 2027 tarihinde düzenlenecek. DGS başvuruları ise 26 Mayıs-3 Haziran 2027 tarihleri arasında alınacak.

Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor. Sınavın uygulama koşulları ve başvuru ücretine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM'nin yayımlayacağı ilgili kılavuzda yer alacak.

2027 ALES SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE?

Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2027 yılında üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

2027-ALES/1: 18 Nisan 2027

Başvuru tarihleri: 24 Şubat-4 Mart 2027

2027-ALES/2: 11 Temmuz 2027

Başvuru tarihleri: 25 Mayıs-2 Haziran 2027

2027-ALES/3: 28 Kasım 2027

Başvuru tarihleri: 12-20 Ekim 2027

ALES'e katılacak adayların, başvurularını ilgili oturumun tarihleri içerisinde tamamlaması gerekiyor.

2027 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), akademik amaçlarla yabancı dil yeterliliğini ölçen sınavlar arasında yer alıyor. ÖSYM'nin 2027 takviminde YÖKDİL oturumları da bulunuyor.

2027-YÖKDİL/1, 28 Şubat 2027 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 12-20 Ocak 2027 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL'in diğer oturumlarına ilişkin sınav ve başvuru bilgileri de ÖSYM'nin yayımladığı takvimden takip edilebilecek.

2027 ÖSYM SINAV BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

2027 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavlara başvurular, ilgili sınavın başvuru kılavuzunda belirtilen koşullara göre yapılacak. Adaylar, çevrim içi başvuru işlemleri için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni kullanabilecek.

Başvurular için izlenebilecek adımlar şöyle:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme erişin.

Başvurmak istediğiniz sınavı seçin.

İstenen bilgileri kontrol ederek başvuru işlemini tamamlayın.

Başvuru ücretini ve işlemin onay durumunu ilgili kılavuz doğrultusunda kontrol edin.

Başvuru tarihleri sınavlara göre değiştiği için adayların her sınavın takvimini ayrı ayrı takip etmesi önem taşıyor.

ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

ÖSYM, gerekli görülmesi halinde sınav takviminde değişiklik yapabilir. Bu nedenle sınav tarihi, başvuru dönemi, geç başvuru günü ve sonuç açıklama tarihi gibi bilgilerin güncel duyurular üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor.

2027 sınav takvimine ilişkin resmî bilgilere ÖSYM'nin internet sitesinden ve Sınav Takvimi sayfasından ulaşılabiliyor. Adayların sosyal medyada veya farklı internet sitelerinde yer alan bilgileri ÖSYM'nin duyurularıyla karşılaştırması, başvuru sürecinde tarih karışıklığı yaşanmaması açısından önem taşıyor.