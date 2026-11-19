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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte lise mezunu adaylar, kamu kurumlarının personel alımlarına ve tercih edilebilecek kadrolara yöneldi. KPSS P94 puanıyla memur olmak isteyen adaylar, aldıkları puana göre hangi unvanlara başvurabileceklerini ve önceki yerleştirmelerde oluşan taban puanları araştırıyor. Peki, KPSS 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi meslekler tercih edilebilir? KPSS P94 ile personel alan kurumlar hangileri? İşte kadrolar, tercih süreci ve atama puanlarına ilişkin merak edilenler.

KPSS P94 İLE PERSONEL ALAN KURUMLAR HANGİLERİ?

KPSS P94, ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye katılan adayların yerleştirme işlemlerinde kullanılan puan türüdür. Lise mezunları, Ösym'nin merkezi yerleştirme tercih kılavuzlarında kendileri için ayrılan kadroları tercih edebiliyor. Ayrıca kamu kurumlarının kendi ilanlarıyla gerçekleştirdiği personel alımlarında da KPSS P94 puanı istenebiliyor.

Ösym'nin 2026/1 tercih kılavuzunda ortaöğretim mezunlarına yönelik farklı kurum ve unvanlarda kadrolar açıldı. Bu yerleştirmede personel alımı yapan kurumlar arasında şunlar yer aldı:

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kafkas Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rekabet Kurumu Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi

Çankırı İl Özel İdaresi

Bu kurumların açtığı kadrolar ve kontenjanlar 2026/1 tercih kılavuzunda yer aldı. Yeni alımlarda kurum ve unvanların değişebileceği unutulmamalı.

KPSS ORTAÖĞRETİM İLE HANGİ MESLEKLERE ATAMA YAPILIYOR?

2026/1 merkezi yerleştirme kılavuzunda lise mezunlarının tercih edebileceği kadrolar arasında farklı meslek grupları bulunuyor. Öne çıkan unvanlar şöyle:

Teknisyen

Vagon teknisyeni

Destek personeli

Hizmetli

Aşçı

Şoför

Dağıtıcı

Bahçıvan

Bekçi

Koruma ve güvenlik görevlisi

Veteriner sağlık teknisyeni

Ancak bu mesleklerin tamamına her lise mezunu başvuramıyor. Özellikle teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni gibi alanlarda mezun olunan lise bölümü önem taşıyor. Şoför ve güvenlik görevlisi kadrolarında ise sürücü belgesi veya ilgili sertifika gibi ek koşullar aranabiliyor.

Adayların tercih yapmadan önce ÖSYM kılavuzundaki mezuniyet şartlarını ve nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS Ortaöğretim adaylarının hangi puanla yerleşebileceği; tercih edilen kadroya, kontenjan sayısına, mezuniyet şartlarına ve diğer adayların puanlarına göre değişiyor. Bu nedenle 60, 65, 70, 75 veya 80 puan alan herkes için geçerli, kesin bir atama sınırı bulunmuyor.

ÖSYM'nin 2026/1 merkezi yerleştirme sonuçları, puan aralıklarına ilişkin somut bir karşılaştırma sunuyor. Ortaöğretim kadrolarında oluşan en küçük puanlar incelendiğinde bazı pozisyonlarda 70 puanın altında yerleştirme yapıldığı görülüyor. Ancak bu sonuçlar, aynı puanla sonraki alımlarda da yerleşilebileceği anlamına gelmiyor.

KPSS 55 VE 60 PUANLA MEMUR OLUNUR MU?

ÖSYM'nin 2026/1 ortaöğretim merkezi yerleştirme sonuçlarında en düşük taban puan 68,85660 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu yerleştirmede 55 veya 60 puanla herhangi bir kadroya yerleşme örneği bulunmuyor.

Bununla birlikte kurumların özel personel alımlarında farklı başvuru koşulları ve puan değerlendirmeleri uygulanabiliyor. Bu nedenle adayların yalnızca merkezi yerleştirmeleri değil, kurumların yayımladığı ilanları da takip etmesi gerekiyor.

KPSS 65 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2026/1 merkezi yerleştirmesinde ortaöğretim düzeyindeki en düşük taban puanın 68,85660 olması nedeniyle 65 puanla bu yerleştirmede herhangi bir kadroya atama yapılmadı.

Yeni personel alımlarında aranacak KPSS puanı ve diğer başvuru şartları ise ilgili kurumun ilanına göre belirlenecek.

KPSS 70 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2026/1 yerleştirme sonuçlarında 70 puan civarında taban puanla kapatan bazı kadrolar bulunuyor. Örneğin:

Strateji ve Bütçe Başkanlığı destek personeli kadrosunda en küçük puan 68,85660 oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı teknisyen kadrolarından birinde en küçük puan 69,03422 olarak gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu teknisyen kadrolarından birinde en küçük puan 69,15353 oldu.

Bu kadrolar için ilgili mezuniyet ve diğer nitelik şartlarının da karşılanması gerekiyor.

KPSS 75 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2026/1 merkezi yerleştirme sonuçlarında 75 puan civarında veya bu puanın altında taban puanla kapatan bazı teknisyen ve destek personeli kadroları bulunuyor.

Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumunun İstanbul'daki destek personeli kadrosunda en küçük puan 71,57847, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün Ankara'daki teknisyen kadrosunda ise 74,25824 oldu.

Bu sonuçlar, 75 puan alan adayların ilgili kadrolara kesin yerleşeceği anlamına gelmiyor. Tercih dönemindeki kontenjan ve adayların puan sıralaması belirleyici oluyor.

KPSS 80 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

80 puan, 2026/1 yerleştirmesinde bazı ortaöğretim kadrolarının taban puanlarıyla örtüşüyor. ÖSYM sonuçlarında öne çıkan örnekler şöyle:

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün Afyonkarahisar teknisyen kadrosu: 80,17438

Gelir İdaresi Başkanlığının Sakarya aşçı kadrosu: 80,25492

Hazine ve Maliye Bakanlığının Ankara teknisyen kadrolarından biri: 80,58761

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Konya teknisyen kadrosu: 80,72313

Bu kadrolarda aranan mezuniyet ve özel koşulların sağlanması gerekiyor. Ayrıca taban puanlar her yerleştirme döneminde yeniden oluştuğu için geçmiş dönem sonuçları gelecek alımlar için garanti oluşturmuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2026 NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim atama puanları, ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanan en küçük ve en büyük puan tablolarından öğrenilebiliyor.

Adaylar, ÖSYM'nin 2026/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin ortaöğretim puan tablosunu inceleyerek kurum, kadro unvanı, kontenjan ve yerleştirme taban puanlarını görebiliyor.

2026/1 KPSS Ortaöğretim atama puanları: ÖSYM resmi en küçük ve en büyük puan tablosu

KPSS 2026/2 LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercih tarihleri 17-24 Aralık 2026 olarak açıklandı. Bu dönemde yayımlanacak tercih kılavuzunda lise mezunlarına ayrılan kadro ve kontenjanlar da belli olacak.

Adaylar, kılavuzun ortaöğretim mezunlarına yönelik Tablo-1 bölümünden hangi kurumların personel alacağını, kadro unvanlarını ve başvuru şartlarını öğrenebilecek.

KPSS P94 İLE TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

KPSS P94 puanıyla tercih yapacak adayların yalnızca puanlarına göre değil, mezuniyet durumlarına ve kadroların özel koşullarına göre hareket etmesi gerekiyor.

Tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar:

Tercih edilecek kadronun ortaöğretim mezunlarına açık olması gerekiyor.

Mezun olunan lise alanı veya bölüm, ilgili kadronun nitelik kodlarıyla uyuşmalı.

Sürücü belgesi, sertifika ve benzeri özel koşullar varsa bunların karşılanması gerekiyor.

Yerleştirme işlemlerinde adayların puanları, tercihleri ve kadro sayıları dikkate alınıyor.

Önceki yerleştirmelerde oluşan taban puanlar yalnızca fikir veriyor; sonraki dönem için kesin sonuç göstermiyor.