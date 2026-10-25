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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te KPSS Ortaöğretim başladı

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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te KPSS Ortaöğretim başladı
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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te başladı. Adaylar kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolü ile güvenlik aramasının ardından salonlara alınırken aileleri okul çevresinde bekliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026- Kpss Ortaöğretim) başladı.

Gaziantep'te sınava girecek adaylar belirlenen okullara geldi. Adaylar görevlilerce yapılan gerekli kontroller ve üst aramasının ardından salonlara alındı.

Oba Türkan İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi çevresinde adayların aileleri ve yakınları beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimliklerinin görevli ekiplerce kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı.

Şair Nabi Ortaokulu bahçesinde adayların ailelerinin bekleyişi sürüyor.

Malatya

Malatya'da öğrenciler, sınav saatinden önce kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

Öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kilis

Kilis'te sınava girecek adaylar, aile ve yakınlarıyla sınav merkezlerine erken saatlerde geldi.

Adaylar bina girişlerindeki belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Bazı aileler sınavın yapıldığı okul önlerinde veya parklarda yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta adaylar, sınava katılmak üzere sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi.

Sınav merkezlerinin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken adaylar, girişte yapılan belge kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Kaynak: AA
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