KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanır 2026?

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2026 KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde branş bazında sıralama yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımlarında kendi alanlarındaki sıralamalarını takip etmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel verileri bekliyor. Peki, 2026 KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak, sıralamalar nereden ve nasıl öğrenilecek?

2026 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS branş bazında sıralamaları için ÖSYM tarafından henüz kesin bir açıklama tarihi duyurulmadı. Bu nedenle adayların sıralamalarını hangi gün öğrenebileceği belirsizliğini koruyor.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanırken adaylar, branş sıralamalarının da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanmasını bekliyor. Sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin sosyal medyada paylaşılan bilgiler ise ÖSYM tarafından doğrulanmadığı sürece kesinlik taşımıyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS branş bazında sıralamalarının yayımlanacağı tarihe ilişkin henüz resmi takvim paylaşmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde sıralamaların sınav sonuçlarından sonra farklı tarihlerde erişime açıldığı görülüyor.

Örneğin 2024 KPSS branş bazında sıralamaları, sınav sonuçlarının açıklanmasından aylar sonra 19 Kasım 2024 tarihinde yayımlanmıştı. ÖSYM, 3 Temmuz 2026 tarihinde ise 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralamalarının güncellendiğini duyurmuştu. Bu nedenle 2026 yılı için geçmiş dönemlere bakılarak kesin bir tarih vermek mümkün değil.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından sıralamaların erişime açılmasının ardından adaylar, branş bazındaki başarı durumlarını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin (AİS) resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme erişim sağlanır.

İlgili sınavın işlem ekranı açılır.

Branş bazında sıralama bilgileri görüntülenir.

Adaylar sisteme e-Devlet üzerinden de giriş yapabilir.