KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 2026 KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak?

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2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen lise düzeyindeki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ardından gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. Kamu kurumlarında memur olabilmek için sınava katılan adaylar, KPSS P94 puanlarını öğrenmek ve tercih sürecine hazırlanmak için sonuç sorgulama ekranını takip ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hayır. 16 Kasım 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçlar 19 Kasım 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, sonuçların erişime açılmasıyla birlikte sınav puanlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların erişime açılacağı saat konusunda ise ÖSYM tarafından ayrıca bir duyuru yapılmadı.

Adayların sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin güncel duyuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanma tarihinin öne çekilip çekilmeyeceğine ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle adayların, sonuçların 19 Kasım'da ilan edileceği yönündeki mevcut sınav takvimini esas alması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresi kullanılabilecek.

KPSS P94 PUANI NEDİR?

KPSS P94, ortaöğretim düzeyinden sınava giren adayların kamu personeli alımlarında kullanılan puan türüdür. Bu puan, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde adayların gösterdiği performans üzerinden hesaplanır. Lise mezunu adaylar, ilgili kamu kurumlarının yayımladığı alım ilanlarında belirtilen şartları taşımaları halinde KPSS P94 puanlarıyla tercih yapabilir.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde düzenlenen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltildi ve sınav için 130 dakika süre verildi.