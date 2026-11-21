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2026 AGS kontenjanları 21 Kasım 2026 itibarıyla açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak öğretmen adayı sayısı için resmî bir tarih vermedi. Bakan Yusuf Tekin eylül ayında sayının bütçe kanunu netleştikten sonra duyurulacağını söylemişti. ÖSYM ise 20 Kasım'da adayların branş bazında sıralamalarını yayımladı.

2026 AGS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kontenjan için açıklanmış bir gün yok. MEB'in internet sitesindeki haber ve duyurularda 21 Kasım itibarıyla akademi kontenjanına dair bir duyuru bulunmuyor. Bakan Tekin, 15 Eylül'de Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada rakamı "Bütçe Kanunu netleşince" duyuracaklarını söylemişti. 2027 bütçesinin görüşmeleri TBMM'de sürüyor; kontenjanın hangi gün açıklanacağı ise resmî olarak belli değil.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama, adayların MEB-AGS-P1 puan türündeki sıralamasının öğretmenlik alanlarına göre ayrı ayrı verilmesi. ÖSYM'nin 20 Kasım 2026 tarihli duyurusuna göre 2026 MEB-AGS'ye katılan adayların sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı. ÖSYM bu hizmetin yalnız bilgilendirme amacı taşıdığını belirtti. Sıralamanın nasıl hesaplandığı, duyuruya eklenen teknik açıklama metninde anlatılıyor.

BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar sıralamalarını ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle girerek görebiliyor.

SIRALAMA AKADEMİYE YERLEŞME ANLAMINA GELİR Mİ?

Hayır. ÖSYM'nin duyurusuna göre hazırlık eğitimine kimlerin alınacağını MEB belirleyecek. Bakanlık bunu yaparken adayın mezun olduğu programın ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumuna, bir de yürürlükteki mevzuata bakacak.

Geçen dönemde MEB, 30 Ocak 2026'da hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayını ilan etmişti. O yerleştirmede MEB-AGS puan üstünlüğü esas alındı; her alan için kontenjan kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlendi. Eğitim merkezleri Ankara, Erzurum, Aksaray, İstanbul, Kayseri, Gaziantep ve Sivas'taydı.

AGS NEDİR, 2026 SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

AGS (Akademi Giriş Sınavı), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ndeki hazırlık eğitimine alınmasında kullanılan ve ÖSYM'nin MEB için yaptığı sınav. 2026 MEB-AGS, 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapıldı. ÖSYM'nin açıklamasına göre AGS oturumu saat 10.15'te başladı; adaylara 80 soru için 110 dakika verildi. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 14.45'te 50 soruyla yapıldı. Sınava 391 bin 906 aday başvurdu, sonuçlar 26 Ağustos 2026'da açıklandı.