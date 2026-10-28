Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2027 yılı sınav takvimini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte, üniversite hayali kuran adayların kaderini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) düzenleneceği tarihler kesinleşti.

YKS 19-20 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Konuya ilişkin resmi açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptı. Ersoy, YKS maratonunun 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

BAŞVURULAR ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Sınava katılacak adaylar için başvuru sürecinin detayları da belli oldu. 2027-YKS başvuruları, 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınacak.

KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 12 Eylül’de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 18-19 Eylül’de uygulanacak.

ÖSYM 2027 Sınav Takvimi

Ocak 2027

1. 16 Ocak — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/1 İngilizce)

2. 30 Ocak — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/1 İngilizce)

Şubat 2027

3. 6 Şubat — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/2 İngilizce)

4. 21 Şubat — Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2027-MEB-EKYS)

5. 27 Şubat — Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2027-DGUY)

6. 28 Şubat — Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2027-YÖKDİL/1)

Mart 2027

7. 20 Mart — Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2027-MSÜ)

8. 27 Mart — Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-TUS 1. Dönem)

9. 27 Mart — Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem)

10. 28 Mart — Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2027-YDS/1)

Nisan 2027

11. 3 Nisan — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/2 İngilizce)

12. 4 Nisan — Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2027-DİB-MBSTS)

13. 11 Nisan — Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2027-TR-YÖS/1)

14. 17 Nisan — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/3 İspanyolca/İtalyanca)

15. 18 Nisan — Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2027-ALES/1)

16. 24 Nisan — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/4 İngilizce)

17. 25 Nisan — Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2027-HMGS/1)

Mayıs 2027

18. 2 Mayıs — Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-YDUS)

19. 2 Mayıs — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca)

20. 8 Mayıs — Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2027-MEB-AGS)

21. 9 Mayıs — Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2027-MEB-AGS-ÖABT)

22. 29 Mayıs — Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2027/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

23. 30 Mayıs — Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2027/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

Haziran 2027

24. 5 Haziran — Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2027/3 İngilizce-Fen Bilimleri)

25. 12 Haziran — Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Öğretmenlik)

26. 19 Haziran — Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) (2027-YKS)

27. 20 Haziran — Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) (2027-YKS)

28. 20 Haziran — Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) (2027-YKS)

29. 26 Haziran — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/6 İngilizce)

Temmuz 2027

30. 3 Temmuz — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/7 Arapça/Rusça)

31. 4 Temmuz — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/8 Almanca/Fransızca)

32. 10 Temmuz — Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS 2027/1 Türkçe)

33. 11 Temmuz — Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2027-ALES/2)

34. 17 Temmuz — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/3 İngilizce)

35. 18 Temmuz — Dikey Geçiş Sınavı (2027-DGS)

36. 21–24 Temmuz — 2027-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2027-ÖZYES)

37. 25 Temmuz — Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2027-YÖKDİL/2)

Ağustos 2027

38. 21 Ağustos — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/9 İngilizce)

39. 22 Ağustos — Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-TUS 2. Dönem)

40. 22 Ağustos — Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem)

Eylül 2027

41. 12 Eylül — Kamu Personel Seçme Sınavı (2027-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür)

42. 18 Eylül — Kamu Personel Seçme Sınavı (2027-KPSS A Grubu Alan Bilgisi, 1. gün)

43. 18 Eylül — Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS 2027/2 Türkçe)

44. 19 Eylül — Kamu Personel Seçme Sınavı (2027-KPSS A Grubu Alan Bilgisi, 2. gün)

45. 25 Eylül — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/10 İngilizce)

46. 26 Eylül — Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2027-HMGS/2)

47. 26 Eylül — İdari Yargı Ön Sınavı (2027-İYÖS)

Ekim 2027

48. 10 Ekim — Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2027-TR-YÖS/2)

49. 16 Ekim — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/11 Farsça/İngilizce)

50. 17 Ekim — Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2027-BKUBTS)

51. 24 Ekim — Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-DUS)

52. 24 Ekim — Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Diş Hekimliği)

Kasım 2027

53. 6 Kasım — Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-EUS)

54. 6 Kasım — Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Eczacılık)

55. 13 Kasım — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/4 İngilizce)

56. 21 Kasım — Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2027-YDS/2)

57. 28 Kasım — Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2027-ALES/3)

Aralık 2027

58. 18 Aralık — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/12 İngilizce)