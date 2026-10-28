Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2027 yılı sınav takvimini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan takvimle birlikte, üniversite hayali kuran adayların kaderini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) düzenleneceği tarihler kesinleşti.
YKS 19-20 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Konuya ilişkin resmi açıklamayı ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptı. Ersoy, YKS maratonunun 19-20 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
BAŞVURULAR ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR
Sınava katılacak adaylar için başvuru sürecinin detayları da belli oldu. 2027-YKS başvuruları, 4 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden alınacak.
KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 12 Eylül’de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 18-19 Eylül’de uygulanacak.
ÖSYM 2027 Sınav Takvimi
Ocak 2027
1. 16 Ocak — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/1 İngilizce)
2. 30 Ocak — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/1 İngilizce)
Şubat 2027
3. 6 Şubat — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/2 İngilizce)
4. 21 Şubat — Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2027-MEB-EKYS)
5. 27 Şubat — Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2027-DGUY)
6. 28 Şubat — Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2027-YÖKDİL/1)
Mart 2027
7. 20 Mart — Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2027-MSÜ)
8. 27 Mart — Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-TUS 1. Dönem)
9. 27 Mart — Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem)
10. 28 Mart — Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2027-YDS/1)
Nisan 2027
11. 3 Nisan — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/2 İngilizce)
12. 4 Nisan — Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2027-DİB-MBSTS)
13. 11 Nisan — Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2027-TR-YÖS/1)
14. 17 Nisan — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/3 İspanyolca/İtalyanca)
15. 18 Nisan — Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2027-ALES/1)
16. 24 Nisan — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/4 İngilizce)
17. 25 Nisan — Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2027-HMGS/1)
Mayıs 2027
18. 2 Mayıs — Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-YDUS)
19. 2 Mayıs — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca)
20. 8 Mayıs — Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2027-MEB-AGS)
21. 9 Mayıs — Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2027-MEB-AGS-ÖABT)
22. 29 Mayıs — Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2027/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)
23. 30 Mayıs — Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2027/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)
Haziran 2027
24. 5 Haziran — Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2027/3 İngilizce-Fen Bilimleri)
25. 12 Haziran — Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Öğretmenlik)
26. 19 Haziran — Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) (2027-YKS)
27. 20 Haziran — Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) (2027-YKS)
28. 20 Haziran — Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) (2027-YKS)
29. 26 Haziran — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/6 İngilizce)
Temmuz 2027
30. 3 Temmuz — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/7 Arapça/Rusça)
31. 4 Temmuz — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/8 Almanca/Fransızca)
32. 10 Temmuz — Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS 2027/1 Türkçe)
33. 11 Temmuz — Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2027-ALES/2)
34. 17 Temmuz — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/3 İngilizce)
35. 18 Temmuz — Dikey Geçiş Sınavı (2027-DGS)
36. 21–24 Temmuz — 2027-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2027-ÖZYES)
37. 25 Temmuz — Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2027-YÖKDİL/2)
Ağustos 2027
38. 21 Ağustos — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/9 İngilizce)
39. 22 Ağustos — Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-TUS 2. Dönem)
40. 22 Ağustos — Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem)
Eylül 2027
41. 12 Eylül — Kamu Personel Seçme Sınavı (2027-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür)
42. 18 Eylül — Kamu Personel Seçme Sınavı (2027-KPSS A Grubu Alan Bilgisi, 1. gün)
43. 18 Eylül — Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS 2027/2 Türkçe)
44. 19 Eylül — Kamu Personel Seçme Sınavı (2027-KPSS A Grubu Alan Bilgisi, 2. gün)
45. 25 Eylül — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/10 İngilizce)
46. 26 Eylül — Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2027-HMGS/2)
47. 26 Eylül — İdari Yargı Ön Sınavı (2027-İYÖS)
Ekim 2027
48. 10 Ekim — Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2027-TR-YÖS/2)
49. 16 Ekim — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/11 Farsça/İngilizce)
50. 17 Ekim — Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2027-BKUBTS)
51. 24 Ekim — Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-DUS)
52. 24 Ekim — Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Diş Hekimliği)
Kasım 2027
53. 6 Kasım — Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2027-EUS)
54. 6 Kasım — Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2027-STS Eczacılık)
55. 13 Kasım — Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2027/4 İngilizce)
56. 21 Kasım — Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2027-YDS/2)
57. 28 Kasım — Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2027-ALES/3)
Aralık 2027
58. 18 Aralık — Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2027/12 İngilizce)