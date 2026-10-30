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ÖSYM GİRİŞ EKRANI: KPSS Ön Lisans sonuçlarına nereden bakılır?

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ÖSYM GİRİŞ EKRANI: KPSS Ön Lisans sonuçlarına nereden bakılır?
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2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM giriş ekranı üzerinden puanlarını nasıl görüntüleyebileceklerini araştırmaya başladı. 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 30 Ekim Cuma günü erişime açılırken, adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. “KPSS Ön Lisans sonuçlarına nereden bakılır?”, “ÖSYM sonuç ekranına nasıl giriş yapılır?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

Ösym'nin resmî Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişilebilen KPSS Ön Lisans sonuçlarında adayların sınav puanları ve başarı bilgileri yer alıyor. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların Ösym'nin internet sitesine giriş yaparak ilgili sınavı seçmesi gerekiyor. İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı ve ÖSYM giriş işleminin ayrıntıları…

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Adaylar, aldıkları puanları öğrenmek için sonuç sorgulama ekranına yöneliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, sonuçların 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.15'ten itibaren erişime açılacağını duyurdu. Belirlenen tarihte sonuçlar adayların kullanımına sunuldu.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için aşağıdaki bağlantı kullanılabiliyor:

ÖSYM 2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

KPSS Ön Lisans sınav puanını öğrenmek isteyen adayların şu adımları takip etmesi gerekiyor:

  • ÖSYM'nin resmî Sonuç Açıklama Sistemi'ne giriş yapılır.
  • T.C. kimlik numarası veya YU numarası ilgili alana yazılır.
  • Aday şifresi girilerek sonuç sorgulama işlemi tamamlanır.
  • 2026 KPSS Ön Lisans sınavına ait puan ve sonuç bilgileri ekranda görüntülenir.
  • Adayların kişisel bilgilerini ve şifrelerini resmî ÖSYM sistemi dışındaki internet siteleriyle paylaşmamaları önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans puanlarının geçerlilik süresi, ÖSYM'nin sınav ve tercih kılavuzlarında yer alan hükümler doğrultusunda değerlendiriliyor. Adayların kamu kurumlarının personel alımlarına başvururken ilgili ilanda belirtilen KPSS puan türünü, geçerlilik koşullarını ve diğer başvuru şartlarını kontrol etmesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, KPSS Ön Lisans tercih takvimine ilişkin duyuruları beklemeye başladı. Tercih işlemlerinin başlangıç tarihi ve başvuru koşulları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek. Adayların merkezi yerleştirme tarihleri ve tercih sürecine ilişkin güncel açıklamaları ÖSYM'nin resmî internet sitesinden takip etmesi gerekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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