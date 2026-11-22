ÖSYM 2026-YDS/2 kitapçık ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unu açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ÖSYM, bugün uygulanan 2026-YDS/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan 2026-YDS/2'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA