KPSS ortaöğretim cevap anahtarı 2026 (TÜM SORU VE CEVAPLAR) KPSS ortaöğretim cevap anahtarına nereden, nasıl bakılır?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının tamamlanmasının ardından adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava ilişkin Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’unu yayımladı. Sınava katılan adaylar, tüm soruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim cevap anahtarı 2026 nereden ve nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM’nin yayımladığı soru kitapçığına erişim yolları ve cevap anahtarıyla ilgili detaylar.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI 2026 (TÜM SORU VE CEVAPLAR)

2026 KPSS Ortaöğretim sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı, ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde erişime açıldı. ÖSYM’nin resmî duyurusuna göre, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümü kurumun internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Sınava başvuran adaylar ise soru kitapçığının tamamına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebiliyor. Adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor.

2026 KPSS Ortaöğretim soru kitapçığı ve cevap anahtarı için resmî bağlantılar:

ÖSYM soru kitapçığı ve cevap anahtarı: https://www.osym.gov.tr/2026-kpss-ortaogretim-sinavi-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari-10

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS): https://ais.osym.gov.tr/

ÖSYM, soru kitapçığının tamamının görüntülenebileceği sürenin 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da sona ereceğini bildirdi.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP ANAHTARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

KPSS Ortaöğretim cevap anahtarını incelemek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmî internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlem yapabiliyor. Soru kitapçığının tamamını görüntülemek isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nin https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş işlemini gerçekleştirin.

2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ait temel soru kitapçığı görüntüleme ekranını açın.

Sınav sorularını ilgili ekrandan inceleyin.

Adayların soru kitapçığının tamamına erişim için belirtilen son tarih olan 4 Kasım 2026 saat 23.59’u dikkate alması gerekiyor. Kamuya açık cevap anahtarı ve soru kitapçığının yüzde 10’luk bölümü ise ÖSYM’nin resmî duyuru sayfasından görüntülenebiliyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanları ve sınav performanslarını değerlendirebilecek.