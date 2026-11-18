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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 3'ün (ALES/3) sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ösym tarafından yapılan açıklamada, "29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 18 Kasım tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 29 Kasım tarihinde uygulanacak ALES/3 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı