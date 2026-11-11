Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Binlerce aday "Önlisans KPSS branş sıralaması açıklandı mı?", "Ne zaman açıklanacak?" ve "Nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamasına dair son bilgiler.

ÖNLİSANS KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Hayır, 2026 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları henüz açıklanmadı. 11 Kasım 2026 itibarıyla Ösym'nin resmi internet sitesinde önlisans adaylarının branş sıralamalarına ilişkin bir duyuru yayımlanmadı. Ösym'nin 4 Kasım'da yaptığı branş sıralaması duyurusu yalnızca KPSS Lisans adaylarını kapsıyor.

ÖNLİSANS KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamalarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Lisans adaylarının sıralamalarının erişime açılmasının ardından önlisans sıralamalarının da önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor. Adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. ÖSYM, sınavın sonuçlarını 30 Ekim 2026 Cuma günü adayların erişimine açtı. Adaylar, KPSS P93 puanlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama yapabilecek. Sıralamayı öğrenmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.

2026 KPSS Ön Lisans işlemleri bölümüne girin.

Branş bazında sıralama ekranına tıklayın.

Mezuniyet alanınıza ait sıralama bilgilerini görüntüleyin.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

KPSS branş sıralaması, adayların kendi mezuniyet alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını gösteriyor. Bu hizmet sayesinde adaylar, aynı bölümden mezun olan rakiplerine göre hangi sırada yer aldıklarını görebiliyor. Branş sıralaması, özellikle tercih döneminde adayların kadrolara ilişkin değerlendirme yapabilmesi açısından önem taşıyor.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMAYI ETKİLER Mİ?

Hayır, KPSS branş sıralaması atamaları doğrudan etkilemiyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre branş sıralaması yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor. Kamu personeli alımlarında adayların KPSS puanı, tercih ettikleri kadronun nitelik kodları ve kontenjanlar belirleyici oluyor.