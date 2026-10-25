Kayseri'de KPSS sınavına dakikalarla geç kalan aday kapı açılmayınca giremedi

2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim Sınav'ına dakikalarla geç kalan aday, kapanan kapı açılmayıp sınava giremeyince geri döndü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 10.15'te Kayseri'de de başladı. Sabahın erken saatlerinde okul etrafında sınava girme heyecanı yaşayan adaylar, sınav saati öncesi görevliler tarafından üzerleri arandıktan sonra salonda yerini aldı. Adaylar sınav salonlarında yerini alırken, yakınlarının da okul dışında heyecanlı bekleyişi başladı.

Öte yandan kapılar kapandıktan dakikalar sonra sınava gireceği okula gelen bir aday, kapı açılmayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı