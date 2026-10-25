Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de KPSS sınavına dakikalarla geç kalan aday kapı açılmayınca giremedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı, Kayseri'de saat 10.15'te başladı. Sınav kapıları kapandıktan dakikalar sonra okula gelen aday, kapı açılmayınca sınava giremeden geri döndü.

2026 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim Sınav'ına dakikalarla geç kalan aday, kapanan kapı açılmayıp sınava giremeyince geri döndü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ortaöğretim Sınavı, tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 10.15'te Kayseri'de de başladı. Sabahın erken saatlerinde okul etrafında sınava girme heyecanı yaşayan adaylar, sınav saati öncesi görevliler tarafından üzerleri arandıktan sonra salonda yerini aldı. Adaylar sınav salonlarında yerini alırken, yakınlarının da okul dışında heyecanlı bekleyişi başladı.

Öte yandan kapılar kapandıktan dakikalar sonra sınava gireceği okula gelen bir aday, kapı açılmayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa'daki yağmacıya 'Yaptığın haram' dedi! Kadının cevabı şaşırttı

Yağmalarken yakalandı! "Haram" uyarısına bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik

Hadise’nin dansına öyle bir isimden yorum geldi ki: Rezillik...
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı