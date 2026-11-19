2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. Ösym'nin 2026 sınav takvimine göre sonuçların bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Ösym, sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapmadı. Önceki dönemlerde KPSS Ortaöğretim sonuçları sabah saatlerinde, saat 10.00'da açıklanmıştı. 25 Ekim 2026'da yapılan sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. KPSS Ortaöğretim açıklandı mı, sonuçlar saat kaçta açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilir ve puanlar kaç yıl geçerli soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarına ilişkin son durum.

KPSS ORTAÖĞRETİM AÇIKLANDI MI?

Hayır, 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ÖSYM takvimine göre bugün, 19 Kasım 2026 Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sonuçların açıklanma saatini henüz duyurmadı. Önceki yıllarda KPSS Ortaöğretim sonuçları sabah saatlerinde açıklandı. 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Kasım 2022'de saat 10.00'da erişime açılmış, 2024 sonuçları için de ÖSYM takviminde 4 Ekim 2024, saat 10.00 belirtilmişti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren şu adımları izleyerek öğrenebilecek:

sonuc.osym.gov.tr adresine girin.

T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi yazın.

Güvenlik doğrulamasını tamamlayarak sisteme giriş yapın.

2026 KPSS Ortaöğretim sonucunu seçerek puanınızı ve sonuç belgenizi görüntüleyin.

Aday şifresini unutan adaylar, ÖSYM'nin şifre işlemleri ekranından ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden yeni şifre alabiliyor.