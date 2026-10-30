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Kamu kurumlarında memur olabilmek için 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan lise mezunu adayların sonuç heyecanı başladı. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Ösym'nin sonuç açıklama takvimine çevrildi. KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM KPSS Ortaöğretim (Lise) sonuç sorgulama ekranı haberimizde.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim'de yapılan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin takviminde sonuçların açıklanacağı tarih belirtilirken, sonuçların erişime açılacağı saat konusunda henüz ayrıca bir duyuru bulunmuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ekim 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde yer alan 19 Kasım tarihi beklenecek. Adayların sınav sonuçlarını öğrenebilmesi için kurumun sonuç duyurusunu yayımlaması gerekiyor.

2026 ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden puanlarını sorgulayabilecek. Sonuç görüntüleme işlemi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılacak.

Adaylar sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilecek:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine giriş yapın.

2026 KPSS Ortaöğretim sonuç ekranını seçin.

T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi girin.

Sınav puanınızı ve sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

Sonuçlar internet üzerinden ilan edilecek; adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ÖSYM'nin sınava ilişkin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Ancak adayın takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmesi durumunda, ilgili sınavın sonucunun açıklanmasıyla ortaöğretim düzeyindeki KPSS puanının geçerliliği sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde kamu kurumlarının personel alımları ve merkezi yerleştirme tercihleri olacak. Tercih tarihleri, kadro ve kontenjanlar ile başvuru şartları ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla duyurulacak.

Adayların tercih döneminde mezuniyet durumlarına, KPSS puanlarına ve kılavuzda belirtilen nitelik kodlarına uygun kadroları incelemesi gerekiyor. Tercih takvimine ilişkin resmi açıklamalar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.