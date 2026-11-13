Hafta sonu 14-15 Kasım 2026 hangi sınavlar yapılacak, ÖSYM bu hafta hangi sınavlar var?

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14-15 Kasım 2026 hafta sonunda ÖSYM tarafından e-TEP sınavı yapılacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri de hafta sonu ara sınavlara girecek. İşte bu hafta sonu yapılacak sınavlar ve saatleri.

HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

14-15 Kasım 2026 hafta sonu yapılacak sınavlar şunlar:

14 Kasım Cumartesi: e-TEP 2026/4 (ÖSYM), saat 13.45

14-15 Kasım Cumartesi-Pazar: İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi ara sınavları

14-15 Kasım Cumartesi-Pazar: Ankara Üniversitesi ANKUZEF güz dönemi ara sınavları

14 KASIM CUMARTESİ HANGİ SINAV VAR?

ÖSYM, 14 Kasım Cumartesi günü Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nı (e-TEP 2026/4) düzenleyecek. Sınav saat 13.45'te başlayacak ve ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. Sınavın başvuruları 27 Ekim-5 Kasım 2026 tarihleri arasında alınmıştı. e-TEP 2026/4 sonuçları 11 Aralık 2026'da açıklanacak.

15 KASIM PAZAR ÖSYM SINAVI VAR MI?

15 Kasım Pazar günü ÖSYM'nin sınav takviminde merkezi bir sınav bulunmuyor.

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar ilk olarak 7-8 Kasım'da yapılacaktı, ancak ertelendi. Öğrenciler sınavlara sınav giriş belgelerinde yazan oturumda girecek. Ara sınavlarda her ders için 20 soru soruluyor ve her ders için 30 dakika süre veriliyor. Örneğin 4 dersin sınavına girecek bir öğrenciye toplam 120 dakika, 5 dersin sınavına girecek bir öğrenciye toplam 150 dakika süre tanınıyor.

ANKUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) güz dönemi ara sınavları da 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar saat 09.30 ve 14.30 oturumlarında, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon'un da bulunduğu illerde gerçekleştirilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF ARA SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları bu hafta sonu yapılmayacak. Anadolu AÖF güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YAKLAŞAN SINAVLAR HANGİLERİ?

Önümüzdeki haftalarda yapılacak sınavlar şunlar:

22 Kasım: YDS/2 (ÖSYM)

28 Kasım: YÖK-YKDS (ÖSYM)

29 Kasım: ALES/3 (ÖSYM)

5-6 Aralık: Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınavları

20 Aralık: Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları (MEB)