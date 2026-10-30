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2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim'de açıklanmasıyla birlikte gözler kamu kurumlarına yapılacak personel yerleştirmelerine çevrildi. Sınavdan aldıkları puanla kamuya yerleşmek isteyen adaylar, KPSS ön lisans tercih tarihlerini ve tercih kılavuzunun yayımlanacağı günü araştırmaya başladı. Ösym'nin 2026 yılı sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri aralık ayında yapılacak. Peki, KPSS ön lisans tercih ne zaman? 2026 KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

KPSS ÖN LİSANS TERCİH NE ZAMAN 2026?

Ösym'nin 2026 yılı takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihler arasında ön lisans mezunu adaylar da puanları ve mezuniyet durumlarına uygun kadrolar için tercih yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih süresi içinde sisteme giriş yaparak kendilerine uygun kadro ve pozisyonları seçmeleri gerekecek.

2026 KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

30 Ekim 2026 itibarıyla ÖSYM tarafından KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun yayımlanacağı kesin tarih konusunda da kurum tarafından açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Tercih kılavuzuyla birlikte kamu kurumlarının açtığı kadrolar, kontenjanlar, pozisyon unvanları, öğrenim şartları ve nitelik kodları belli olacak. Adayların hangi kadroları tercih edebileceği de bu bilgiler doğrultusunda netleşecek. Bu nedenle adayların tercih dönemi öncesinde ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

2026 KPSS ön lisans tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek.

Tercih yapacak adayların kılavuzda yer alan kadro şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Özellikle mezuniyet alanı, nitelik kodları ve kadrolara ilişkin özel koşulların kontrol edilmesi önem taşıyor. Adayların yalnızca puanlarına göre değil, başvuru şartlarını karşılayabildikleri pozisyonlara göre tercih listesi oluşturması gerekiyor.

KPSS-2026/2 TERCİH KILAVUZUNDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımı yapacağı kadro ve pozisyonlara ilişkin ayrıntılar bulunacak. Kılavuzda;

Kurumların açtığı kadro ve pozisyonlar,

Alım yapılacak kontenjanlar,

Kadroların bulunduğu şehirler,

Öğrenim düzeyleri ve mezuniyet şartları,

Tercih edilecek pozisyonlara ait nitelik kodları,

Başvuru ve yerleştirme koşulları

gibi bilgiler yer alacak.

Adayların tercih işlemlerini tamamlamadan önce kılavuzu incelemesi ve yalnızca şartlarını taşıdıkları kadroları listelerine eklemesi gerekiyor. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM'nin ilerleyen dönemde yapacağı duyuruyla netleşecek.