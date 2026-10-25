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Çorum'da KPSS Ortaöğretim sınavı başladı, adaylara 130 dakikada 120 soru soruluyor

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Çorum'da KPSS Ortaöğretim sınavı başladı, adaylara 130 dakikada 120 soru soruluyor Haber Videosunu İzle
Çorum'da KPSS Ortaöğretim sınavı başladı, adaylara 130 dakikada 120 soru soruluyor
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Çorum'da ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başladı. Adaylar genel yetenek ve genel kültür testlerinde 120 soru için 130 dakika ter dökerken, aileleri sınav merkezi önünde bekliyor.

Çorum'da yüzlerce adayın Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavı başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026- Kpss Ortaöğretim) için Çorum'da yüzlerce aday sabah saatlerinden itibaren sınav merkezine geldi. Sınav merkezinin kapısının açılmasının ardından, adaylar arama yapılarak içeri alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak. 130 dakika sürecek sınavda adaylar ter dökerken, aileleri ise sınav merkezi önünde beklemeye başladı.

Sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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