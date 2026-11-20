Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı/2'nin (YDS) bu pazar günü yapılacağını duyurdu.

Ösym, YDS/2'nin Türkiye'deki tüm iller, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde yapılacağını açıkladı. Sınav, pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan ve 180 dakika sürecek sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15'te sona erecek YDS/2'de ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

379 bina ve 6 bin 50 salonda gerçekleştirilecek

Sınavın 379 bina ve 6 bin 50 salonda gerçekleştirileceği ifade edildi. YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Sonuçların ise 10 Aralık'ta açıklanacağı belirtildi. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecekler. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak. Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı