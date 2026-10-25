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Kpss Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, doğru ve yanlış cevaplarına göre kaç puan alabileceklerini merak ediyor. Özellikle KPSS ortaöğretim kaç nete kaç puan gelir, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 ve 70 net kaç puan yapar? soruları gündeme geliyor. Ancak KPSS puanı yalnızca toplam net sayısına göre belirlenmiyor; Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki netlerin dağılımı ile sınava giren adayların sonuçları da hesaplamada etkili oluyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ NETE KAÇ PUAN GELİR?

KPSS Ortaöğretim sınavında alınacak puan, adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde yaptıkları netlere göre değişiyor. Geçmiş sınav sonuçlarına dayalı tahmini hesaplamalara göre 25 net yapan adayların 64-66, 30 net yapan adayların 66-68, 35 net yapan adayların 69-70 puan civarında sonuç alabileceği öngörülüyor.

40 net yapan adaylar için tahmini puan 70-72, 45 net yapan adaylar için 72-74, 50 net yapan adaylar için 74-76 aralığında değerlendiriliyor. 55 net yapan adayların 76-78, 60 net yapan adayların 78-80, 65 net yapan adayların 80-82 ve 70 net yapan adayların ise 82-84 puan civarında sonuç alabileceği tahmin ediliyor.

Bu puanlar kesin değildir. KPSS Ortaöğretim puanı; sınavın genel başarı ortalaması, standart sapma ve adayların testlerdeki net dağılımları dikkate alınarak hesaplandığından aynı net sayısı farklı yıllarda farklı puanlar getirebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ösym'nin değerlendirme yöntemine göre her testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanır. Daha sonra testlerin ortalama ve standart sapmaları dikkate alınarak standart puanlar belirlenir. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin ağırlığı KPSSP94 puanında eşittir.

Net hesaplama formülü şöyledir:

Net = Doğru sayısı - (Yanlış sayısı / 4)

Örneğin 40 doğru ve 8 yanlış yapan bir adayın neti 38 olur. Puan hesaplamasına dahil edilebilmek için adayın hem Genel Yetenek hem de Genel Kültür testinde en az 1 ham puanının bulunması gerekir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI NEDEN HER YIL DEĞİŞİR?

Aynı net sayısı, farklı KPSS Ortaöğretim sınavlarında farklı puanlar getirebilir. Bunun nedeni, puan hesaplamasında yalnızca adayın netlerinin değil, sınava giren adayların performansının da dikkate alınmasıdır.

Bu nedenle 2024 sınavı üzerinden yapılan tahminler, 2026 KPSS Ortaöğretim puanını kesin olarak göstermez. Adayların sonuçlarını değerlendirirken ÖSYM'nin açıkladığı puanı esas almaları gerekir.