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ÖSYM 2026 ÖZYES ek yerleştirmeyi tamamladı, sonuçlara internetten erişilebilecek

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ÖSYM 2026 ÖZYES ek yerleştirmeyi tamamladı, sonuçlara internetten erişilebilecek
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ÖSYM, 2026 ÖZYES kapsamında yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Ösym'den yapılan açıklamada, 2026 ÖZYES sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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