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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına giren lise mezunu adaylar, Ösym'nin sonuç açıklamasına odaklandı. Kamu kurumlarında memur olabilmek için 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından sonuç tarihi ve puan sorgulama ekranı gündeme geldi. Ösym'nin 2026 sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım olarak duyuruldu. Peki, Ortaöğretim KPSS açıklandı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta ilan edilecek? KPSS lise sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiler ve merak edilen tüm detaylar.

ORTAÖĞRETİM KPSS AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, 18 Kasım 2026 itibarıyla henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçların 19 Kasım 2026 Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sınav puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların erken açıklanacağına ilişkin ise ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, belirlenen tarihte puanlarına ulaşabilecek.

ÖSYM, sonuçların açıklanacağı günü duyururken kesin bir saat bilgisi paylaşmadı. Bu nedenle sonuçların sabah veya öğleden sonra ilan edileceğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçlar açıklandıktan sonra şu adımları izleyerek puanlarını öğrenebilecek:

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.

2026-KPSS Ortaöğretim sonuç ekranını açın.

Sınav puanınızı ve sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

Sonuçlar için adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek. Puan bilgileri ÖSYM'nin dijital sonuç sistemi üzerinden erişime sunulacak.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, saat 10.15'te başladı ve adaylara Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi.

Sınavda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi. Türkiye genelinde 254 sınav merkezinde gerçekleştirilen oturuma toplam 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Ancak ortaöğretim düzeyinde sınava giren adayların daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına katılması halinde ortaöğretim düzeyindeki puanlarının geçerliliği, ilgili sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihte sona erecek.