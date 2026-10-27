KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adayların sonuç heyecanı başladı. 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Ösym'nin sonuç takvimine çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve puanlarını nereden sorgulayabileceklerini araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Ösym'nin 2026 yılı sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını Ösym'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

KPSS LİSE SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandığında adaylar, puanlarını Ösym'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına erişmek için adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle giriş yapması gerekiyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Sınav için verilen cevaplama süresi 130 dakika oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerli olacak. Ancak adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmesi durumunda ortaöğretim düzeyindeki puanlarının geçerliliği, ilgili yeni sınav sonucunun açıklanmasıyla sona erecek.