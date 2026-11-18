Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katıldığı sınavın ardından puanlarını öğrenmek isteyenler, Ösym'den gelecek duyuruları takip ediyor. Ösym'nin yayımladığı sınav takviminde sonuç tarihi belli olurken, sonuçların planlanan günden önce açıklanıp açıklanmayacağı da merak ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2026 KPSS Ortaöğretim sonuç tarihine ilişkin son bilgiler...

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin ardından adaylar, belirlenen tarihte puanlarını öğrenebilecek.

Ösym'nin resmi sınav takviminde sonuç tarihi 19 Kasım olarak yer alıyor. Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin ise ayrıca bir duyuru yapılmış değil.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar, sonuçların Ösym'nin ilan ettiği tarihten önce erişime açılıp açılmayacağını araştırıyor. Ösym'nin mevcut takviminde sonuç tarihi 19 Kasım 2026 olarak belirtiliyor.

Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Bu nedenle adayların açıklanan takvimi esas alması gerekiyor. Kurumun değerlendirme işlemlerini tamamlaması halinde sonuçların ilan edilen tarihten önce erişime açılması ihtimali bulunsa da bu yönde kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Sonuçlar açıklandığında adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapması yeterli olacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi: https://sonuc.osym.gov.tr

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi: https://ais.osym.gov.tr

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM'nin sınava ilişkin açıklamasına göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar devam edecek.