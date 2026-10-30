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KPSS-2026/2 merkezi atama tercihleri için tarih araştırmaları hız kazandı. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle tercih dönemini bekleyen adaylar, Ösym'nin açıkladığı takvim doğrultusunda başvuru sürecine hazırlanıyor. Tercih tarihlerinin yanı sıra lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ayrılacak kontenjanlar ile boş kadroların hangi tarihte açıklanacağı da merak konusu oldu. Peki, Kpss 2026/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Merkezi tercih tarihleri ne zaman, boş kadrolar belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ösym'nin 2026 yılı tercih takviminde yer alan bilgilere göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Tercih sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli olsa da adayların tercih edebileceği kadro ve pozisyonların ayrıntıları kılavuzun yayımlanmasıyla netleşecek.

KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda tercih edilebilecek kurumlar, kadro unvanları, kontenjanlar, mezuniyet şartları ve nitelik kodları açıklanacak.

Adayların tercih işlemlerini doğru şekilde yapabilmesi için kılavuzda belirtilen genel ve özel koşulları incelemesi gerekiyor. Özellikle mezuniyet düzeyi ve nitelik kodları, tercih edilebilecek kadroların belirlenmesinde önem taşıyor.

2026/2 MERKEZİ ATAMA BOŞ KADROLAR BELLİ OLDU MU?

2026/2 merkezi atama kapsamında açılacak boş kadrolar ve kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı. Kamu kurumlarının personel talepleri doğrultusunda oluşturulacak kadro listesi, ÖSYM'nin tercih kılavuzuyla birlikte adayların erişimine sunulacak.

Bu kapsamda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için kaç kişilik kontenjan ayrılacağı, hangi kurumların personel alımı yapacağı ve kadroların hangi illerde bulunacağı henüz kesinleşmedi. Adayların merak ettiği memur, tekniker, teknisyen, mühendis ve diğer unvanlara ilişkin ayrıntılar da kılavuzun yayımlanmasıyla belli olacak.

2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, tercih süreci başladığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenim düzeylerine ve KPSS puanlarına uygun kadroları seçebilecek.

Tercih listesi oluşturulurken kılavuzda belirtilen mezuniyet koşulları, nitelik kodları ve özel şartların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Adaylar yalnızca başvuru şartlarını karşıladıkları kadro ve pozisyonları tercih edebilecek. Yerleştirme işlemleri ise KPSS puanı ve tercih sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Tercih işlemlerinin 24 Aralık 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına ilişkin ayrıca duyuru yapması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.