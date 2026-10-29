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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI 2026: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? KPSS önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI 2026: KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? KPSS önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçların hangi tarihte ve saat kaçta erişime açılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan sonuç tarihi yaklaşırken adaylar, KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuç heyecanı sürüyor. Kamu kurumlarında memur olabilmek için sınava giren binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Peki, KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? 2026 KPSS önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ekim 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı resmi sınav takvimine göre sonuçların 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilmesi planlanıyor. Adayların sonuçların erişime açılıp açılmadığını ÖSYM'nin resmi duyurularından takip etmesi gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için kesin bir açıklanma saati duyurmadı. Sonuçların 30 Ekim Cuma günü erişime açılması beklenirken adayların sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmesi gerekiyor. 

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığında şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına girin.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın.

2026-KPSS Ön Lisans sınavına ait sonuç bilgilerinizi görüntüleyin.

Sınav sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar puanlarını ve testlerdeki doğru-yanlış cevap sayılarını internet üzerinden kontrol edebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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