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2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları, adayların gündemindeki yerini koruyor. Kendi alanlarındaki başarı durumunu öğrenmek isteyen lisans mezunları, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayı ve sıralamaların erişime açılacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaları henüz açıklanmadı. Memuriyet hedefiyle sınava giren lisans mezunları, kendi branşlarındaki başarı durumlarını öğrenebilmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yayımlanacak sıralama ekranını takip ediyor. Sıralamaların erişime açılacağı tarihe ilişkin kurumdan yapılacak resmi duyuru bekleniyor.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Geçmiş sınav dönemlerinde branş sıralamaları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların erişimine sunulmuştu.

2026 yılı için sıralamaların ekim ayında açıklanabileceğine yönelik beklentiler bulunsa da resmi bir tarih paylaşılmış değil. Branş sıralamalarının hangi gün yayımlanacağı, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netlik kazanacak.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

KPSS branş sıralamaları açıklandığında adaylar, kendi alanlarına ilişkin sıralama bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. İşlem için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi adresinin kullanılması gerekiyor.

KPSS branş sıralaması sorgulamak için şu adımlar izlenebilecek:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açılır.

KPSS branş bazında sıralama ekranına ulaşılır.

İlgili sınav yılına ait branş sıralaması bilgileri kontrol edilir.

Sıralama ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, kendi mezuniyet alanlarındaki diğer adaylara göre konumlarını görüntüleyebilecek.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

KPSS branş bazında sıralamaları oluşturulurken adayların sınav puanları ve ÖSYM sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri dikkate alınıyor. Mezuniyet alanlarının belirlenmesinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan kayıtlar kullanılıyor.

Sistemde aktif eğitim bilgisi bulunmayan adaylar için sınav başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler esas alınıyor. Bu bilgiler doğrultusunda adayların kendi branşlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabilmelerine olanak sağlanıyor.

GEÇMİŞ YILLARDA KPSS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

ÖSYM, 2024 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarını 10 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açmıştı. 2026 yılı için ise henüz kesin bir açıklama tarihi duyurulmadı.

Adayların güncel bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve Aday İşlemleri Sistemi'ni takip etmeleri gerekiyor. 2026 KPSS branş sıralamalarının yayımlanma tarihi, kurumun yapacağı resmi açıklamanın ardından belli olacak.