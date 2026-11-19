2026 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! Adaylar sonuçlarını bu adresten öğrenebilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim'de uygulanan 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumunun sonuçlarını açıkladı. Değerlendirme işlemleri tamamlanan sınavın sonuçlarına adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin belge.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
SONUÇLARA NASIL ERİŞİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://belge.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA