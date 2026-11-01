Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı

Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da ÖSYM tarafından düzenlenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne (DHBT) iddiaya göre 10 saniye geç kalan öğrenci, sınav binasına alınmayınca büyük üzüntü yaşadı. Görevlilere dil dökmesine ve çevredekilerin ısrarına rağmen kapı açılmadı. Sınava giremeyeceğini anlayan öğrenci fenalaşarak yere yığılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- ÖSYM'nin 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Türkiye genelinde saat 10.15'te başladı ve adayların sınav binalarına en geç 10.00'da girmesi gerekiyordu.
- Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girmek isteyen bir öğrenci, iddiaya göre giriş süresini yalnızca 10 saniye kaçırdığı için binaya alınmadı.
- Sınava alınmayacağını anlayan öğrenci fenalaşarak yere yığıldı; olay çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Ösym tarafından düzenlenen 2026- Kpss Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da saat 10.15'te başladı.
Sınav kuralları gereği saat 10.00'dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmedi.
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesine sınava girmek için gelen bir öğrenci ise iddiaya göre giriş saatini yalnızca 10 saniye kaçırdı.
Binaya geldiğinde kapıların kapandığını öğrenen öğrenci, içeri girebilmek için görevlilerle görüşmeye çalıştı.
GÖREVLİYE DİL DÖKTÜ, KAPI AÇILMADI
Sınava alınmasını isteyen öğrenci, görevliye durumunu anlatarak kendisine izin verilmesini talep etti. Ancak görevli, sınav binasına giriş süresinin sona erdiğini belirterek kapıyı açmadı.
Öğrencinin yaşadığı duruma tanık olan çevredekiler de araya girerek içeri alınması için ricada bulundu. Buna rağmen kapı açılmadı.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİ YERE YIĞILDI
Sınava giremeyeceğini anlayan öğrenci, yaşadığı üzüntünün ardından fenalaşarak yere yığıldı.
Öğrencinin durumuna üzülen çevredekiler, yalnızca birkaç saniyelik gecikme nedeniyle sınava alınmamasına tepki gösterdi.
Olay sırasında yaşananlar ise çevredeki kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
SINAV 10.15'TE BAŞLADI, KAPILAR 10.00'DA KAPANDI
ÖSYM'nin sınav uygulamasına göre DHBT saat 10.15'te başladı. Adayların sınav binalarına en geç saat 10.00'da giriş yapmaları gerekiyordu.
Diyarbakır'daki öğrenci ise iddiaya göre bu süreyi yalnızca 10 saniyeyle kaçırdı ve sınava katılamadı.