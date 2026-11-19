Kamu kurumlarında lise mezunu olarak görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavının uygulanma sıklığı ve puan geçerlilik süresi merak ediliyor. Lisans ve ön lisans düzeyindeki sınavlarla aynı takvimde yapılmayan KPSS Ortaöğretim, belirli aralıklarla ÖSYM tarafından düzenleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim kaç yılda bir yapılıyor, her sene oluyor mu? KPSS Ortaöğretim puanı kaç yıl geçerli? İşte sınav takvimi ve puan geçerliliğine ilişkin bilinmesi gerekenler.

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

KPSS Ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapılıyor. ÖSYM tarafından çift yıllarda düzenlenen sınava, ortaöğretim yani lise mezunu adaylar katılabiliyor. Bu nedenle sınav her yıl gerçekleştirilmiyor.

KPSS Ortaöğretim, önceki uygulama yıllarının ardından 2024 ve 2026 yıllarında da düzenlendi. Bu takvime göre bir sonraki sınavın 2028 yılında yapılması bekleniyor. Ancak kesin sınav tarihi ve başvuru takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav takvimiyle netleşiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM HER SENE OLUYOR MU?

Hayır. KPSS Ortaöğretim her sene yapılmıyor. Sınav, iki yılda bir ve çift yıllarda uygulanıyor. Dolayısıyla 2026 yılında yapılan KPSS Ortaöğretim'in ardından 2027 yılında aynı düzeyde yeni bir sınav yapılması beklenmiyor.

Sınava girmek isteyen adayların ÖSYM'nin yayımladığı başvuru ve sınav takvimini takip etmesi gerekiyor. Başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuçların açıklanacağı tarih her uygulama dönemi için ÖSYM tarafından duyuruluyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim puanı, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli oluyor. Geçerlilik süresi sınavın yapıldığı günden değil, sonuçların ilan edildiği tarihten başlıyor.

Adaylar, geçerlilik süresi boyunca ortaöğretim düzeyindeki kamu personeli alımlarında puanlarını kullanabiliyor. Lise mezunu adayların B grubu kadrolara yerleştirme işlemlerinde KPSSP94 puan türü esas alınıyor. Ancak her kurumun alım şartları ve talep ettiği puan koşulları farklı olabileceğinden tercih kılavuzlarının ayrıca incelenmesi gerekiyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI HANGİ DURUMDA GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDEBİLİR?

ÖSYM'nin 2026 KPSS Ortaöğretim kılavuzunda puan geçerliliğine ilişkin özel hükümler de bulunuyor. Buna göre adayın daha sonra KPSS Ön Lisans veya KPSS Lisans sınavına girmesi durumunda, ilgili sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla ortaöğretim puanının geçerliliği sona erebiliyor. Bu nedenle adayların başvuracakları kadronun öğrenim düzeyini ve ÖSYM kılavuzundaki hükümleri dikkate alması önem taşıyor.

KPSS Ortaöğretim'in iki yılda bir yapılması ve puanların sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl geçerli olması, sınava hazırlanan adayların takip etmesi gereken temel kurallar arasında yer alıyor. Sınav ve başvuru takvimine ilişkin kesin bilgiler için ÖSYM'nin duyuruları esas alınıyor.