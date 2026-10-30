ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor? 30 Ekim ÖSYM aday işlemeleri sayfasına neden girilmiyor, yoğunluk mu var?

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Ösym AİS ekranında yaşanan yavaşlamanın nedeni ve sistemin ne zaman normale döneceği merak edilirken, adaylar kurumdan gelecek açıklamaları takip ediyor. KPSS Ön Lisans sonuçlarına ulaşmaya çalışan kullanıcılar, erişim probleminin yoğunluktan mı yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığını öğrenmek istiyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde son durum ne, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına erişmek isteyen bazı adaylar, sayfanın açılmaması veya sisteme girişte sorun yaşanması ihtimalini araştırıyor. Sonuç ekranında yaşanan erişim problemleri, ÖSYM sisteminde genel bir kesinti olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

ÖSYM NE ZAMAN DÜZELİR?

ÖSYM sonuç sorgulama sisteminde yaşanan yavaşlamanın ne zaman tamamen sona ereceğine ilişkin kesin bir saat bulunmuyor. Erişim sorununun yoğun kullanıcı trafiğinden kaynaklanması hâlinde, aday girişlerinin azalmasıyla sistemin yeniden normale dönmesi bekleniyor. Adayların bir süre bekledikten sonra sonuç ekranını tekrar denemesi öneriliyor.

YOĞUNLUK MU VAR?

30 Ekim 2026 Cuma günü KPSS Ön Lisans sonuçlarının saat 06.15'te açıklanmasının ardından çok sayıda aday aynı anda ÖSYM sistemine giriş yaptı. Sabah saatlerinde yaşanan yoğun giriş trafiği nedeniyle sonuç sorgulama sisteminde zaman zaman yavaşlamalar görüldü. Bu durum, adayların sonuç ekranına ulaşmakta güçlük çekmesine neden olabiliyor.

AÇIKLAMA YAPILDI MI?

ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını ve adayların sonuçlarına resmî internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini duyurdu. Ancak sonuç sorgulama ekranındaki erişim yavaşlamasına ilişkin ayrıca yapılmış bir resmî açıklama veya sistemin normale döneceği saate ilişkin bir duyuru bulunmuyor. Güncel bilgilendirmeler için ÖSYM'nin resmî internet sitesinin takip edilmesi gerekiyor.

Erişim sorunu yaşayan adaylar, sayfayı art arda yenilemek yerine birkaç dakika bekleyebilir, farklı bir tarayıcıdan veya internet bağlantısından tekrar giriş yapabilir. Sonuç sorgulama işlemi yalnızca ÖSYM'nin resmî adresi üzerinden yapılmalıdır.