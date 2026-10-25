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Bingöl'de 2026-KPSS Ortaöğretim oturumunda adaylar 120 soru için ter döktü

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Bingöl'de 2026-KPSS Ortaöğretim oturumunda adaylar 120 soru için ter döktü Haber Videosunu İzle
Bingöl'de 2026-KPSS Ortaöğretim oturumunda adaylar 120 soru için ter döktü
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ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı Bingöl'de gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi ve cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.

Bingöl'de kamu personeli olma hayaliyle hazırlanan adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunda ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, Bingöl'de de gerçekleştirildi. Sınav öncesinde adaylar, giriş belgelerinde belirtilen okullarda sınava girmek üzere hazır bulundu.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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