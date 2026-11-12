Önlisans branş sıralaması LİSTE EKRANI 2026: ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı mı, sonuçlar nereden nasıl öğrenilir?

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2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların beklediği branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından erişime açıldı. KPSS Lisans branş sıralamalarının açıklanmasının ardından gözler önlisans adaylarına çevrilirken, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sıralama bilgileri görüntülenmeye başladı. Adaylar, puan türü ve eğitim alanlarına göre başarı durumlarını inceleyebiliyor. Peki, KPSS önlisans branş sıralaması nereden ve nasıl öğrenilir? İşte 2026 ÖSYM KPSS önlisans branş sıralaması ekranı...

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava katılan adayların sonuçlarına göre oluşturulan sıralamalar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS önlisans branş sıralaması, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebiliyor. Adayların sıralama bilgilerine ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, ilgili sınav ve branş sıralaması ekranından kendi bilgilerini kontrol edebiliyor.

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 KPSS Ön Lisans branş sıralamasını öğrenmek isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nin https://ais.osym.gov.tr adresine girin.

T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

İlgili sınav ve branş bazında sıralama ekranını açın.

Eğitim alanı ve puan türüne göre sıralama bilgilerinizi görüntüleyin.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI ATAMALARI ETKİLER Mİ?

KPSS branş bazında sıralamaları, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmelerini sağlayan bilgilendirme hizmeti niteliğinde. ÖSYM'nin açıklamasına göre bu sıralamaların yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmuyor.

Bu nedenle tercih ve atama süreçlerinde branş sıralaması ekranındaki bilgiler tek başına belirleyici kabul edilmiyor. Değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.