ÖSYM, 29 Kasım'da yapılacak 2026-ALES/3 için giriş belgelerini erişime açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, 29 Kasım'da uygulanacak 2026-ALES/3'e başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını, giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar yer bilgilerini ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle görebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/3) giriş belgeleri erişime açıldı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 29 Kasım'da uygulanacak 2026-ALES/3'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınav için saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.