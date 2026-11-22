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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın bu yılki ikinci oturumu (2026-YDS/2) bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılıyor. Ösym'nin sınav takvimine göre saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 80 soru soruluyor ve 180 dakika süre veriliyor, yani oturum 13.15'te sona eriyor. Sonuçların 10 Aralık 2026'da açıklanması planlanıyor.

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026-YDS/2 bugün, 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlıyor. Tarihi ÖSYM 30 Eylül 2026'da, başvuruların alınacağını duyurduğu açıklamada ilan etmişti. İHA'nın 20 Kasım'da aktardığı ÖSYM duyurusuna göre sınav, yurt genelindeki 89 sınav merkezinde aynı saatte yapılıyor.

YDS KAÇ SORU, SÜRESİ NE KADAR?

80 soru. Hepsi çoktan seçmeli ve adaylar bu soruları cevaplamak için 180 dakika kullanabiliyor; 10.15'te başlayan oturum bu yüzden 13.15'te bitiyor. Sorular, adayın başvuru sırasında seçtiği dilde.

SINAV BİNASINA SAAT KAÇA KADAR GİRİLEBİLİR?

Saat 10.00'a kadar. Sınav 10.15'te başlasa da binaların kapıları ondan çeyrek saat önce kapanıyor ve bu saatten sonra gelen aday, giriş belgesi olsa bile içeri alınmıyor. Binaya girerken sınava giriş belgesinin ve geçerli bir kimlik belgesinin yanınızda olması gerekiyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Giriş belgeleri 12 Kasım 2026'da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) erişime açıldı. Adaylar belgeye T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşıyor. Sınava girilecek bina ve salon da bu belgede yazıyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026-YDS/2 sonuçlarının 10 Aralık 2026'da açıklanması planlanıyor; adaylar sonuçlarını yine ais.osym.gov.tr adresinden görebilecek.

YDS NEDİR?

YDS, ÖSYM'nin yılda birkaç kez düzenlediği yabancı dil seviye sınavı. Puanı, kamu personelinin yabancı dil tazminatında ve akademik kadro başvurularında kullanılıyor. Bu yılki ikinci oturumun başvuruları 30 Eylül ile 8 Ekim 2026 arasında alınmıştı.