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KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

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KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
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Ölçme, Seçim ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans adaylarının branş bazında sıralamalarını erişime açtı. Adaylar, mezun oldukları alanda sınava giren diğer adaylar arasındaki yerlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek. ÖSYM, sıralamaların yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığını ve yerleştirme işlemlerini etkilemeyeceğini duyurdu.

  • 2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların branş bazında sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi'ne (ais.osym.gov.tr) yüklendi.
  • Adaylar sıralamalarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS'e ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak "Branş Bazında Sıralama" ekranından görüntüleyebiliyor.
  • Branş bazında sıralama hizmetinin yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmuyor ve görüntülenen sayfa belge niteliği taşımıyor.

2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, alanlarındaki başarı durumlarını görebilecekleri branş bazında sıralamalarına kavuştu. Sorgulama, ÖSYM’nin aday işlemleri sayfası üzerinden yapılıyor.

ÖSYM SIRALAMALARI SİSTEME YÜKLEDİ

ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuçlarına göre belirlenen branş bazında sıralamalar Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sıralamalarını görüntüleyebilecek.

YERLEŞTİRMEYE ETKİSİ YOK

Ösym, branş bazında sıralama hizmetinin adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanında, sınava giren diğer adaylar arasındaki durumlarını değerlendirmelerine yönelik olduğunu belirtti. Hizmetin yerleştirme işlemlerine herhangi bir etkisinin bulunmadığını vurgulayan Ösym, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığını ve her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağını kaydetti.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sıralamasını öğrenmek isteyen adaylar, AİS’e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabiliyor. Sisteme e-Devlet üzerinden de erişilebiliyor. Giriş yapan adaylar, KPSS Ön Lisans bölümündeki “Branş Bazında Sıralama” ekranından mezuniyet alanlarına göre Türkiye genelindeki sıralamalarını görüntüleyebiliyor.

BRANŞ SIRALAMASI NE İŞE YARIYOR?

Branş bazında sıralama, adayların aynı bölümden mezun olup sınava giren diğer adaylar arasındaki konumlarını görmelerini sağlıyor. Adaylar, öğrenim alanları ve ilgili puan türlerine göre sıralamalarını inceleyerek kendi branşlarındaki başarı durumlarını karşılaştırabiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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