DGS ek tercih sonuçları 2026 (osym.gov.tr) DGS ek tercih sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

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2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 15-22 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan 2026-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Peki, DGS ek tercih sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2026 DGS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruyla birlikte ek yerleştirme süreci tamamlandı. 15-22 Ekim tarihlerinde tercih yapan adaylar, hangi yükseköğretim programına yerleştirildiklerini sonuç ekranından kontrol edebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların ÖSYM'nin resmî internet adresini kullanmaları gerekiyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

2026 DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor.

DGS ek tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların şu adımları izlemesi gerekiyor:

ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi ilgili alanlara yazın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-DGS ek yerleştirme sonucunuzu görüntüleyin.

Adaylar, sonuç ekranında yerleştirildikleri yükseköğretim programına ilişkin bilgileri kontrol edebilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2026 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt takvimi de açıklandı. Üniversite kayıtları 3-11 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 3-4 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bir programa yerleşen adayların, kayıt işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları ve üniversitenin ilan ettiği kayıt koşullarını yerine getirmeleri önem taşıyor.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SONRASI KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

DGS ek yerleştirme sonucunda bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından yürütülecek. Elektronik kayıt yaptıracak adayların 3-4 Kasım tarihlerinde işlemlerini tamamlamaları, üniversiteye şahsen başvuracak adayların ise 3-11 Kasım tarihleri arasındaki kayıt takvimini takip etmeleri gerekiyor.

Adayların kayıt sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için yerleştirildikleri üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanacak duyuruları incelemeleri ve istenen belgelerle ilgili bilgileri önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

DGS ek yerleştirme sonuçları ve kayıt sürecine ilişkin güncel bilgilere ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.