KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, yaklaşık 3 milyon aday 120 soru için ter dökecek

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Türkiye geneli yaklaşık 3 milyon vatandaşın katılmak için başvurduğu KPSS-Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'da geç kalan bazı adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti.

Ösym tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti. Adaylar, sınava zamanında varabilmek için var güçleri ile koşup salona girdi.

Yaklaşık 3 milyon aday, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika boyunca ter dökecek. Saat 10.15'te başlayan oturum ise saat 12.25'te sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı