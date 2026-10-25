KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, yaklaşık 3 milyon aday 120 soru için ter dökecek

KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, yaklaşık 3 milyon aday 120 soru için ter dökecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, yaklaşık 3 milyon adayın katılımıyla başladı. Adaylar 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak; Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geç kalan bazı adaylar sınava yetişmek için koşarak salona girdi.
Türkiye geneli yaklaşık 3 milyon vatandaşın katılmak için başvurduğu KPSS-Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'da geç kalan bazı adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti.
Ösym tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti. Adaylar, sınava zamanında varabilmek için var güçleri ile koşup salona girdi.
Yaklaşık 3 milyon aday, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika boyunca ter dökecek. Saat 10.15'te başlayan oturum ise saat 12.25'te sona erecek.