Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, yaklaşık 3 milyon aday 120 soru için ter dökecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, yaklaşık 3 milyon aday 120 soru için ter dökecek Haber Videosunu İzle
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı, yaklaşık 3 milyon aday 120 soru için ter dökecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu, yaklaşık 3 milyon adayın katılımıyla başladı. Adaylar 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak; Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geç kalan bazı adaylar sınava yetişmek için koşarak salona girdi.

Türkiye geneli yaklaşık 3 milyon vatandaşın katılmak için başvurduğu KPSS-Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'da geç kalan bazı adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti.

Ösym tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumu başladı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde KPSS'ye katılmak isteyen adaylar, sınava yetişmek için büyük çaba sarf etti. Adaylar, sınava zamanında varabilmek için var güçleri ile koşup salona girdi.

Yaklaşık 3 milyon aday, genel yetenek ve genel kültür testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika boyunca ter dökecek. Saat 10.15'te başlayan oturum ise saat 12.25'te sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

Yazık ki ne yazık! Protestocular sonunda burayı da işgal etti
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi! Koştu ama kapı kapanmıştı

Okulun adı aynı, binası farklı! Koştu ama kapı çoktan kapanmıştı
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Togg'dan yeni tasarım sürprizi! 7 farklı renk seçeneği

Togg'un yeni tasarımı görücüye çıktı! İşte dikkat çeken detay
23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi