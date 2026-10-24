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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?
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KPSS Ortaöğretim sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav giriş belgesinin alınma sürecini ve çıktı koşullarını merak ediyor. Adaylar, belgenin siyah-beyaz olarak yazdırılıp yazdırılamayacağını ve sınav günü hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek istiyor. KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu? Detaylar haberimizde.

Kpss Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını ve çıktıların hangi özellikleri taşıması gerektiğini araştırıyor. Sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerini gösteren belgeye ilişkin en çok merak edilen konular arasında belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktı olarak alınıp alınamayacağı yer alıyor.  Kpss Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu? Detaylar...

KPSS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI, SİYAH BEYAZ OLUR MU?

KPSS sınav giriş belgesi, renkli veya siyah-beyaz çıktı olarak alınabiliyor. Adayların sınav günü yanlarında bulunduracakları belgede fotoğraflarının bulunması gerekiyor. Ayrıca belgenin ön ve arka yüzünde, ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret yer almamalıdır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini görüntüleyerek belgenin çıktısını edinebiliyor.

Sınav öncesinde belgedeki fotoğrafın bulunduğu kontrol edilmeli ve çıktı sınav günü adayın yanında bulundurulmalıdır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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