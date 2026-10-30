KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ EKRANI: KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

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Ösym tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim Cuma günü saat 06.15 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Ösym'nin resmi internet sitesi üzerinden puanlarını öğrenebiliyor. İşte KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı ve sınav sonuçlarına ulaşmak için izlenecek adımlar…

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların merakla beklediği sonuçlar, 30 Ekim Cuma günü ÖSYM tarafından duyuruldu. 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın değerlendirme süreci tamamlanırken adaylar, saat 06.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden erişime açılan puanlar, adayların gündeminde ilk sırada yer aldı.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

KPSS Ön Lisans sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte B Grubu kadrolara yapılacak yerleştirmelerin nasıl gerçekleştirileceği de araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmelerde adayların KPSS puanları, tercihleri ve kadro sayıları dikkate alınacak. Aynı puana sahip adaylar arasında ise öncelik, diploma tarihi daha eski olan adaya verilecek; eşitliğin sürmesi hâlinde yaşı büyük aday öne geçecek.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

B Grubu kadrolara ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, ilan edilen şartları karşılamaları hâlinde başka bir sınav veya mülakata tabi tutulmadan atanabilecek. Ancak kadro için belirlenen koşulları taşımayan ya da gerekli belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek.